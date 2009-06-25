به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس سید حمید محسنی مطلق ظهر پنج‌شنبه در همایش «آب و آبادی» در شهر کهک قم با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: باید با فعالیت‌های اثر گذار فنی و فرهنگی هر چه بیشتر در راستای تحقق این شعار مخصوصا در بخش آب گام برداریم.



وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی قم در تأسی به بیانات مقام معظم رهبری تلاش خود در اصلاح الگوی مصرف آب را مضاعف کرده و در این زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع رسانی را فراگیرتر از قبل در سطح روستاهای قم دنبال می‌کند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم اظهار داشت: در راستای فعالیت‌های فرهنگی، آموزش راه‌های استفاده بهینه از آب را در سطح دانش آموزان روستاهای بخش کهک آغاز کرده و بیش از هزار و 500 دانش‌آموز این بخش را تحت آموزش قرار دادیم.



وی ادامه داد: مروجین مصرف بهینه آب با حضور در بیش از 25 روستای بخش کهک راه‌های استفاده بهینه از آب را به دانش آموزان آموزش داده‌اند.



محسنی با اشاره به پایان مرحله اول آموزش استفاده بهینه از آب در مدارس روستاهای بخش کهک قم، هدف از برگزاری این همایش «آب و آبادی» را تجلیل از دانش آموزان، مربیان، مدیران مدارس، مسؤولان بخش کهک و مسئولان آموزش و پرورش قم که همکاری صمیمانه‌ای با شرکت آب و فاضلاب روستایی و مروجین مصرف بهینه آب داشته‌اند، برشمرد.



اهدا جوایز، مسابقه نقاشی و حرکت نمادین از تالار امام علی(ع) میدان اصلی شهر کهک از جمله برنامه‌های این همایش بود.