مجتمع پتروشیمی مهر در عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی مهر با هدف تولید سالانه 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین از سال 1384 آغاز شد و در اواخر سال گذشته به مرحله راه اندازی رسید.

این واحد پتروشیمی یکی از طرح های مشارکتی ایران با کشورهای خارجی بوده که با سرمایه گذاری 230 میلیون دلاری مشترک ایران، تایلند و ژاپن احداث شده است.

مرحله تولید پتروشیمی مهر از گرید تزریقی و به ظرفیت 30 تن در ساعت از اول خردادماه امسال آغاز و پس از تولید گریدهای مختلف و انجام تست عملکرد و کارایی واحدهای تولیدی، ظرفیت تولید به بالاترین سطح افزایش یافت.

در حال حاضر مجتمع پتروشیمی مهر برای ورود به مرحله تولید تجاری محصولات پتروشیمیایی آماده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، 39 درصد سهام این واحد پتروشیمی به شرکت پتروشیمی بین الملل، 58 درصد به شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور و 3 درصد به سایر شرکت ها تعلق دارد.

60 درصد محصولات تولیدی پتروشیمی مهر به شرکای خارجی حاضر در این پروژه تعلق داشته که قرار است تمامی آن به خارج از کشور صادر شود و 40 درصد باقی مانده از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بازاریابی و به فروش خواهد رسید.

خوراک مورد نیاز پتروشیمی مهر به میزان 305 هزار تن اتیلن و 5 هزار تن بوتان در سال است. همچنین پلی اتیلین سنگین تولیدی این پتروشیمی به عنوان خوراک اصلی واحدهای پایین دستی صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

گفتنی است، مجتمع پتروشیمی مهر از جمله طرح های سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بوده که به عنوان نخستین طرح پتروشیمی از این سایت به تولید رسیده است.