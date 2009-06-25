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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

یک سیاستمدار ارشد آلمانی:

ایران را باید شریک خود قرار دهیم/ مذاکره تنها گزینه واقع بینانه

ایران را باید شریک خود قرار دهیم/ مذاکره تنها گزینه واقع بینانه

یکی از مشاوران ارشد در وزارت امور خارجه آلمان با تاکید بر اینکه حل مناقشات خاورمیانه به همکاری غرب با ایران نیاز دارد مذاکره با تهران را تنها گزینه واقع بینانه برای حل مناقشات هسته ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرنوت ارلر" وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" اظهار داشت : اگر ما می خواهیم موفقیت و پیشرفتی را در حل مناقشات خاورمیانه به دست آوریم باید در دراز مدت، ایران را شریک خود قراردهیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در ادعایی بی اساس، برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تهدیدی برای منطقه و آلمان دانست و اما در عین حال گفت : هیچ گزینه واقع بینانه دیگری جز اینکه با ایران مذاکره کنیم و آن را به هماهنگی متقاعد کنیم، وجود ندارد. کسی که این گزینه را رد می کند به شدت به علایق امنیتی ما ضربه می زند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره علت جلوگیری دولت آلمان از روابط تجاری شرکتهای آلمانی با ایران، اظهار داشت : ما از شرکتهای آلمانی خواسته ایم که داوطلبانه با ایران مبادله نکنند. وی مدعی شد که سطح مبادلات شرکتهای آلمانی با تهران کاهش یافته است.
 

کد مطلب 902250

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