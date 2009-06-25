به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در ده فصل تدوین شده است . یاد کردن و فراموش کردن خدا، بسمله (گفتن بسم‌الله)، تسبیح (گفتن سبحان‌الله)، تحمید (گفتن «الحمدلله)، تهلیل (گفتن لا اله الا الله)، تکبیر (گفتن الله اکبر) عناوین برخی فصلهای این کتاب هستند .

حوقله و استثناء (گفتن لا حول و لا قوة الا بالله و ان شاء‌الله)، استعاذه (گفتن اعوذبالله)، استغفار (آمرزش‌خواهی از خدا)، صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او و بر دیگر پیامبران، از دیگر عناوین و موارد طرح شده در کتاب "منتخب نهج‌الذکر" هستند .

چاپ اول کتاب "منتخب نهج‌الذکر" در 1000 نسخه و 640 صفحه منتشر شده است .