هشت ورزشکار گلستانی برای شرکت در جشنواره پیشکسوتان باستانی کشور انتخابات شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر سوخته سرایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه این هیئت در گرگان افزود: حبیب الله دزیانی، محمدرضا ابن قاسم ، علیرضا قیصری راد، اصغر به آبادی، حسینعلی ملک، اکبر آبادی و احمد اسماعیل پور بعنوان مرشد برای شرکت در این جشنواره برگزیده شدند.

وی اظهار داشت: همچنین احمد محمدی رازی بعنوان سرپرست برای شرکت در جشنواره پیشکسوتان ورزش باستانی که در کرمانشاه برگزار می شود، معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: بحث ارتقای کیفی این زورخانه ها از ضروریات بوده زیرا اگر به کیفیت در این اماکن توجه نشود، موجب دلسردی می شود.

سوخته سرایی بیان داشت: تدوین خظ مشی ها برای کیفی سازی تجهیزات و امکانات این زورخانه ها از جمله اولویتهای اساسی این هیئت در سال جاری است.

رئیس هیئت باستانی و زورخانه ای گلستان بیان داشت: برای دستیابی به اهداف، مرشدها رتبه بندی، مربیان برای بازآموزی دعوت و خدمات نظام مند می شود.

هیئت باستانی و زورخانه ای گلستان 250 عضو دارد.