اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان 2 تا 4 سال برای اولین بار در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طاهره علوی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با استفاده از دو دستگاه پلاست اپتیک که توسط سازمان خریداری شده و به بخش خصوصی واگذار شده، انجام می­شود.

کارشناس برنامه آمبلیوپی بهزیستی خراسان رضوی گفت: یک دستگاه به مؤسسه خیریه خاتم الانبیا و یک دستگاه به انجمن اپتومتری خراسان تحویل شده است.

وی افزود: هشت اپتومتریست طرف قرارداد در طول سه ماه آینده، به صورت چرخشی این دستگاه را در دفاترشان می­گذارند و مراجعین می­توانند با پرداخت 750 تومان، از نبودن تنبلی چشم در کودک خود مطمئن شوند و اگر شخص نیازمند باشد هزینه معاینات را بهزیستی پرداخت می­کند.

وی خاطرنشان کرد: در روش پلاست اپتیک یک عکس از چشم کودک برداشته شده و سپس این عکس توسط یک نرم افزار مورد بررسی قرار می­گیرد.

علوی گفت­: اگر چشم کودک مراجعه کننده سالم باشد برای او گواهی سلامت صادر می­شود و اگر مشکوک به تنبلی چشم یا سایر مشکلات باشد مراحل درمانی تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام می­گیرد و این مراحل به صورت رایگان انجام خواهد شد.

کارشناس برنامه آمبلیوپی بهزیستی خراسان رضوی گفت: طبق قراردادی که منعقد شده سالانه باید حداقل 6 هزار کودک معاینه شوند و هر سال این تعداد 10 درصد اضافه می­شود.

وی خاطرنشان کرد: در دو شهرستان نیشابور و سبزوار در حال حاضر دو پایگاه دائمی تأسیس شده که با E چارت کار می­کنند و برای کودکان بالای 3 سال که جهت یابی دارند مناسب هستند اما در صورت تأمین اعتبار خرید دستگاه­های پلاست اپتیک، در این دو پایگاه نیز امکان معاینه کودکان زیر 3 سال فراهم می­شود.