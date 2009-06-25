کرج فاقد مدیریت جامع در بحث آب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو صبح پنجشنبه در جلسه بررسی پیشرفت مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به کرج که با حضور وزیر مسکن شهرسازی در باشگاه میلاد این شهر برگزار شد، افزود: 30 میلیون متر مکعب آب از خط طالقان گرفتیم اما این اقدام کافی نیست و باید بیش از پیش برای حل مشکلات کرج در زمینه آب تلاش کنیم.

وی ادامه داد: افت آبخوان از مشکلات اصلی آب کرج است به عنوان مثال در فردیس کنار رودخانه دو حلقه چاه خشک شده که این امر از افت شدید آبخوان حکایت می کند.

نماینده کرج بیان کرد: سال گذشته در ماهدشت و جنوب کرج کشت بهاره و پاییزه وجود نداشته که این امر نیز از وجود مشکلاتی در زمینه آب در شهرستان کرج حکایت می کند.

آجرلو تاکید کرد: در گذشته پس از کندن هشت متر در زمین در ماهدشت به آب مطلوب می رسیدیم اما در حال حاضر به دلیل افت آبخوان پس از کندن 80 متر، تازه به آب سطحی می رسیم.

وی خاطرنشان کرد: عدم رسیدگی به حل مشکلات آب در کرج معضلات زیادی به همراه دارد و آینده آب کرج را با تبعات فراوانی روبرو می کند.

عدم تجمیع دانشگاه تربیت معلم آثار نامطلوبی برای کرج به همراه دارد

آجرلو در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: عدم تجمیع دانشگاه تربیت معلم در کرج در عین ایجاد مشکلات آموزشی، آثار نامطلوبی برای کرج به همراه دارد و باید در اسرع وقت برای آن تدبیری بیندیشیم.

وی ادامه داد: پتانسیل تجمیع دانشگاه یادشده در کرج وجود دارد اما بحثهای حاشیه ای مانع از تحقق این امر شده و آن را تحت شعاع قرار داده است.

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در خصوص گازرسانی به بخش آسارا و جاده چالوس نیز افزود: گازرسانی به این بخش به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی رد شده که این امر بر مشکلات ساکنان آسارا می افزاید.

آجرلو در زمینه حریم روستاهای بخش آسارا تاکید کرد: این حریمها باید واقعی شود زیرا در حال حاضر 150 متر است و این امر بر مشکلات روستاییان می افزاید و مانع ساخت و ساز می شود.

در حریمها نمی توان نقطه جمعیتی جدید ایجاد کرد

در ادامه این جلسه وزیر مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ به بحثهای مطرح شده در خصوص حریم خاطرنشان کرد: در حریمها نمی توان نقاط جمعیتی جدید ایجاد کرد و این مسئله را باید به گونه دیگری حل کرد.

محمد سعیدی کیا ادامه داد: مسکن مهر از مواردی است که از طریق آن می توانیم مشکل یادشده را حل کنیم، ضمن اینکه شهروندان نیز باید به کاربری اراضی خود توجه ویژه ای کنند و در این زمینه انتظاری خلاف قانون نداشته باشند.

وی یادآور شد: تقاضای خبرنگاران کرجی در خصوص بهره مندی از مسکن مهر باید از طریق تعاونی آنها پیگیری شود، ضمن اینکه پس از این مرحله اداره تعاون و مسکن و شهرسازی نیز وظیفه خاصی بر عهده دارند.