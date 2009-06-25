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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

کوچ 16 هزار خانوار عشایری آذربایجان غربی آغاز شد

کوچ 16 هزار خانوار عشایری آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: با فرا رسیدن فصل تابستان عشایر 16 هزار خانوار عشایری آذربایجان غربی کوچ خود را به مناطق ییلاقی استان آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل امور عشایری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه در این رابطه اظهارداشت: عشایر استان با جمعیتی معادل 100 هزار نفر به همراه دو میلیون راس دام خود از تیر ماه راهی مناطق ییلاقی شدند تا در مدت 2.5 تا 4 ماه آینده با زندگی در مراتع مناطق ییلاقی و خوش آب و هوای آذربایجان غربی و تولید انواع فرآورده های دامی فصل تولید را به بهترین شکل سپری کنند.  

ولی خلیلی ادامه داد:  در این مدت عشایر استان با عبور از مسیر 15 تا 300 کیلومتری در یک میلیون و 600 هزار هکتار از مراتع  استان که در نوار مرزی استان قرار دارد مستقر می شوند و برای تولید انواع  فرآورده های دامی تلاش می کنند.

وی با اعلام اینکه عشایر 4.2 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند، گفت: عشایر سخت کوش با تامین 25 درصد از پروتئین تولیدی استان، 20  هزار تن  شیر و دو هزار تن پشم  یکی از مهمترین  قشرهای  مولد آذربایجان غربی به شمار می روند.

خلیلی افزود: عشایر استان در قالب 12 ایل و 21 طایفه در 11 شهرستان آذربایجان غربی زندگی می کنند و این استان به لحاظ جمعیت عشایری پس از فارس و خوزستان سومین استان کشور محسوب می شود.

عشایر آذربایجان غربی در 800 کیلومتر نوار مرزی استان استقرار دارند و علاوه بر نقشی که در تولید  فرآورده های دامی بر عهده دارند، مرزبانان  این نقطه از کشور عزیزمان  ایران به شمار می روند. 

کد مطلب 902286

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