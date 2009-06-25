اولین جلسه پارلمان جدید لبنان برگزار شد / انتخاب مجدد نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ANB لبنان، مراسم انتخاب رئیس پارلمان جدید لبنان و اعضای هیئت رئیسه پیش از ظهر امروز با حضور 127 نماینده منتخب ملت برگزار شد.



نبیه مصطفی بری پس از پایان رای گیری با 90 رای بار دیگر رئیس مجلس لبنان شد.



عباس هاشم،صبری حماده و غازی یوسف از رقبای نبیه بری برای تصدی ریاست پارلمان جدید بودند. برخی از نمایندگان رای ممتنع دادند.



پس از انتخاب رئیس پارلمان جدید و اعضای هیئت رئیسه،رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید آغاز می شود .



به گفته خبرنگار الجزیره، هم اکنون فضای مثبتی بر لبنان و جریانهای هشتم و چهاردهم مارس حاکم است.



تقریبا نخست وزیری سعد الحریری قطعی به نظر می رسد.

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