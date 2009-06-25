کمترین مبلغ دریافت شده از معتکفین به چناران اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام علی بخشی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اعتکاف شهرستان چناران افزود: خدمت به معنویت و فرهنگ، افتخار بزرگی برای فرد در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با بیان اینکه اعتکاف یک امر مهم و معنوی است، تصریح کرد: از بهترین خاطرات یک جوان معتکف حضور در این مراسم معنوی است.

وی ادامه داد: بزرگترین زیبایی که انسان در مسجد نظاره گر است حالات راز و نیاز و شب زنده داری جوانان است.

حجت الاسلام بخشی گفت: چناران در سطح کشور اولین شهرستانی است که از معتکفین کمترین مبلغی برای اعتکاف گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در مراسم اعتکاف امسال همراه داشتن تلفن همراه ممنوع است چون در این سه روز باید ارتباط فقط باید با خدا باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران از برگزاری مسابقات فرهنگی در ایام اعتکاف خبر داد و گفت: در این روزها و شبهای معنوی برنامه های فرهنگی برای معتکفین برگزار می شود.

در ادامه مسئولین حمایتهای خود را اعلام کردند و خواستار سهیم بودن همه ادارات در این مراسم شدند.