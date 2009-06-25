زمین لرزه 4 ریشتری گلباف خسارتی در بر نداشت

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: زمین لرزه ای به شدت 4 ریشتر ساعت یک و 20 دقیقه و 23 ثانیه بامداد پنجشنبه بخش گلباف را لرزاند.

وی تصریح کرد: از این زمین لرزه تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است اما با توجه به زلزله خیز بودن منطقه مردم باید اقدامات احتیاطی را انجام دهند.

صالحی افزود: زمین لرزه در عمق 4 کیلومتری زمین و در 29.94 درجه شمالی و 57.84 درجه شرقی روی داده است.

بخش گلباف از توابع شهرستان کرمان یکی از مناطق زلزله خیز استان محسوب می شود که در زمین لرزه های گذشته خسارات جانی و مالی فراوانی را متحمل شده است.



