به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان کنگاوردر بازدید از روستای گودین این شهرستان، مردم این روستا را به لحاظ تدین و ولایت مداری از دیرباز زبانزد مردم استان عنوان و اظهار داشت: مردم روستای گودین یکی از روستاهای خدمتگزار و از دیرباز به لحاظ تدین و ولایت مداری زبانزد بوده اند.

وی با بیان اینکه محرومیت زدایی و پویایی روستاها هدف اصلی دولت است، گفت: دهستان گودین سرمایه ارزشمندی برای انقلاب و نظام به شمار می رود، لذا امیدواریم دولت با تلاش و خدمت رسانی گسترده خود به رشد و توسعه آن بیش از پیش کمک نماید.

غفوری خاطرنشان کرد: دهستان گودین ظرفیت تبدیل شدن به شهر را داراست لذا مسئولان و نماینده مجلس شورای اسلامی باید درصدد اجرای این موضوع باشند.

همچنین در جریان بازدید استاندار از این روستا، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت این روستا گفت: دهستان گودین در حال حاضر دارای 867 خانوار و سه هزار و 200 نفر جمعیت است.

فریادرس شهبازی افزود: اجرای طرح هادی در روستای گودین از سال 1387 آغاز شده و در مجموع اعتبارات سال جاری تا تاکنون دو هزار میلیون ریال مصوب و یک هزار و 280 میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

همچنین مسئول اوقاف و امور خیریه شهرستان کنگاور نیز در جریان بازدید استاندار از عملیات اجرایی و نوسازی مرقد امامزاده باقر (ع) گفت: عملیات اجرایی و نوسازی این مرقد از سال 1387 آغاز شده و تا ابتدای ماه مبارک رمضان آماده بهره برداری خواهد شد.

محمد قربانی افزود: تاکنون 60 میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه شده که برای تکمیل این پروژه به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران استان صبح امروز جهت بازدید از چند پروژه عمرانی و دیدار با مردم شهرستان کنگاور به این شهرستان سفر کرد.