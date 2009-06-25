مشکلات باید از طریق قانون حل شود / اختلاف افکنی خواست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: حوادث بسیار تلخی که در این ایام بعد از انتخابات پرشکوه دهم واقع شد و سوء استفاده هایی که بعضی از ماجراجویان از اختلاف میان کاندیداهای محترم کردند موجب تأسف عمیق و اندوه شدید برای هر ایرانی وفادار به نظام و انقلاب بود و سبب نگرانی دوستان در منطقه و شادی دشمنان گردید.



به یقین تمام کسانی که در انتخابات شرکت کرده و رأی دادند هدفشان سربلندی کشورشان بود. بنابراین همگی از نظر انجام وظیفۀ دینی و ملی محترمند و همه پیروزند و غالب و مغلوبی در کار نیست.



در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: بر همۀ ما واجب است در این شرایط که دوستان و دشمنان ناظر اوضاع کشور ما هستند همگی آرامش را کاملاً حفظ کنیم و اجازه بر هم زدن نظم عمومی و تخریب اموال را به ماجراجویان ندهیم و همان گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند مشکلات را از طریق قانون حل کنیم.



اضافه بر این قطعاً باید کاری کرد که در آینده آتشی در زیر خاکستر باقی نماند، نامهربانی و بدبینی ها به حسن ظن و رقابت ها به رفاقت و همکاری همۀ گروه ها تبدیل گردد. عزیزان خویشتن دار باشند و مشکلات را از طریق منطق و عقل حل کنند و به آیندۀ کشور و نظام بیندیشند.



در ادامه اطلاعیه آیت الله مکارم شیرازی آمده است: اینجانب انتظار دارم تا با آرام تر شدن اوضاع راهکارهایی را که برای رسیدن به یک آشتی ملی به نظر می رسد مطرح کرده و از همۀ صاحب نظران برای حل آن کمک بخواهیم.



از ساحت قدس پروردگار و عنایات حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) اتحاد و اتفاق جمیع هموطنان عزیز را در راه خدمت به کشور و نظام مسئلت دارم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق.