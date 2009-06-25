زیرگذر "شالمان" در سنندج تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از پروژه زیرگذر شالمان اظهار داشت: طرح زیرگذر شالمان سنندج تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: با روان سازی و تغییر مجری در مدت چند ماه گذشته شاهد پیشرفت و تسریع قابل توجهی در این پروژه هستیم که با توجه به اقدامات صورت گرفته زیرگذر شالمان تا پایان سال 88 به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار کردستان عملیات صورت گرفته با صورت وضعیت مثبت 12 میلیارد ریال را نتیجه نظارت مستمر و حداکثر توان پیمانکار ارزیابی کرد و خواستار تخصیص به موقع اعتبار پروژه به پیمانکار جهت تسریع در ساخت آن شد.

زیر گذر شالمان در راستای کاهش بار ترافیکی بلوار پاسداران سنندج که شهرک مسکونی بهاران را به داخل شهر سنندج وصل می کند، اجرا شد.

به دلیل کند بودن عملیات اجرای پروژه شالمان استاندار کردستان در ماههای پایانی سال گذشته شهرداری را از اجرای این پروژه خلع و ادامه اجرای طرح را به دفتر فنی استانداری کردستان سپرد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای اجرای پروژه زیر گذر شالمان سنندج که در زمان اجرا طرح آن مورد تجدید نظر قرار گرفت اعتباری بیش از 60 میلیارد ریال لازم است که تا کنون 45 میلیارد ریال برای اجرای آن تا این مرحله هزینه شده است.

این پروژه در روزهای پایانی دور دوم شورای اسلامی آغاز شد که در ابتدا قرار بود در مدت زمان یک سال به بهره برداری برسد که تاکنون این مهم محقق نشده است.