خانه حمل و نقل در بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیمان بوستانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای تشکل های صنفی حمل و نقل کالا استان افزود: با راه اندازی خانه حمل و نقل، تعامل و ارتباطی نزدیک و موثر در بین تشکل های صنفی ایجاد شده و از سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده ای نیز حمایت می شود

وی اظهار داشت: تاکنون اختیاراتی نظیر صدور بارنامه، کارت هوشمند، صدور مجوز شرکت های حمل و نقل، نوبت دهی و اعلام بار به تشکل های صنفی واگذار شده بود که با راه اندازی خانه حمل و نقل اختیارات بیشتری به این بخش واگذار خواهد شد

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر یادآور شد: داوری اختلافات حمل و نقل و همکاری نزدیکتر با متولیان حمل و نقل جاده ای، واگذاری امور حاکمیتی و تصدی گری به بخش خصوصی و مشارکت دهی تشکل های صنفی در امور مربوط به خود از مهمترین اهداف ایجاد این خانه می باشد.

وی با اشاره به سیاست این سازمان برای اجرای اصل 44 و واگذاری امور حمل و نقل جاده ای به بخش خصوصی گفت: در همین ارتباط پایانه بار بوشهر که یکی از پایانه های قدیمی و تاثیرگذار حمل و نقل جاده ای کشور است، به بخش خصوصی واگذار شده است.