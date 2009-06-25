معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی در شهرهای مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر غفاری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون در رایزنی و بررسی برای راه اندازی معاونتهای تخصصی تبلیغ در شهرهای مختلف مازندران هستیم و در آینده ای نزدیک شاهد آغاز فعالیت این بخشها در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

معاون تخصصی تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل تابستان از اعزام روحانیان طرح هجرت کوتاه مدت به مناطق محروم و روستایی استان مازندران خبر داد.

غفاری خاطرنشان کرد: تاکنون 187 نفر برای اعزام به مناطق مختلف استان در فصل تابستان ثبت نام کرده اند.



وی با بیان اینکه روحانیون اعزامی کوتاه مدت طرح هجرت تا 10 تیر ماه در محل استقرار خود مستقر می شوند، گفت: به طور یقین میزان روحانیون ثبت نام کننده تا تاریخ اعزام افزایش خواهد یافت.

غفاری همچنین از افزایش استقبال مردمی برای اعزام روحانی به مناطق مختلف مازندران در سال جاری نسبت به سالهای گذشته خبر داد و بیان داشت: حضور روحانیون طرح هجرت در مناطق روستایی و شهری دستاوردهای دینی و فرهنگی مهمی را در پی داشته است.

مسئول روحانیون طرح هجرت مازندران، اقامه نماز جماعت، برگزاری کلاسهای تفسیر، آموزش قرآن و مبانی اعتقادی و نیز برگزاری برنامه های دینی و فرهنگی متنوع برای جوانان و نوجوانان را از مهمترین وظایف روحانیون اعزامی طرح کوتاه مدت هجرت عنوان کرد.

غفاری با اشاره به این که اعزام روحانیون کوتاه مدت طرح هجرت در کنار حضور روحانیون بلند مدت طرح هجرت در مازندران است، یادآور شد: در حال حاضر 170 روحانی طرح هجرت بلند مدت نیز در مناطق مختلف استان به تبلیغ امور دینی مشغول هستند.



وی ادامه داد: روحانیون طرح هجرت کوتاه مدت به مناطق فاقد روحانی اعزام می شوند.