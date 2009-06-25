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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۴

راهیابی سه اثر نقاشی از خراسان جنوبی به لهستان

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: آثار سه عضو این کانون به مسابقه بین ‌المللی نقاشی تورن لهستان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبد الرضا صمدی صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برای شرکت در مسابقه بین ‌المللی نقاشی تورن لهستان 2009 که با عنوان «همیشه سبز، همیشه آبی» برگزار می ‌شود، 48 اثر از مراکز فرهنگی ـ هنری خراسان جنوبی به تهران ارسال شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی اضافه کرد: در مجموع از 66 اثر ارسالی مراکز فرهنگی ـ هنری کشور به مسابقه تورن لهستان، اثر سه نفر از اعضای کارگاه نقاشی مرکز بشرویه به این مسابقات راه یافتند.

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست به برپایی نخستین کارگاه تربیت از منظر روانشناسی تحول با هدف تحکیم بنیان خانواده خبر داد و گفت: این کارگاه که از سری برنامه‌ های هفته گرامیداشت مقام زن است، با حضور بیش از 40 نفر از رابطان بانوان دستگاه‌ های دولتی، کارکنان و همسران کارکنان این اداره کل برگزار خواهد شد.

علی زمزم ادامه داد: این کارگاه با موضوعات تبیین نقش خانواده در تربیت، انواع خانواده و ویژگی ‌های آن و همچنین ویژگی ‌های رشد در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و کاربردهای تربیتی‌ های آن به میزان 16 ساعت آموزشی برگزار خواهد شد.

به گفته وی این کارگاه در چهار جلسه برگزار می ‌شود و در پایان این دوره آموزشی، گواهینامه معتبر پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این کارگاه آموزشی از امروز تا یازدهم تیرماه جاری از ساعت16:30 دقیقه تا 18: 30 دقیقه برگزار می ‌شود.

کد مطلب 902314

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