راهیابی سه اثر نقاشی از خراسان جنوبی به لهستان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبد الرضا صمدی صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برای شرکت در مسابقه بین ‌المللی نقاشی تورن لهستان 2009 که با عنوان «همیشه سبز، همیشه آبی» برگزار می ‌شود، 48 اثر از مراکز فرهنگی ـ هنری خراسان جنوبی به تهران ارسال شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی اضافه کرد: در مجموع از 66 اثر ارسالی مراکز فرهنگی ـ هنری کشور به مسابقه تورن لهستان، اثر سه نفر از اعضای کارگاه نقاشی مرکز بشرویه به این مسابقات راه یافتند.

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست به برپایی نخستین کارگاه تربیت از منظر روانشناسی تحول با هدف تحکیم بنیان خانواده خبر داد و گفت: این کارگاه که از سری برنامه‌ های هفته گرامیداشت مقام زن است، با حضور بیش از 40 نفر از رابطان بانوان دستگاه‌ های دولتی، کارکنان و همسران کارکنان این اداره کل برگزار خواهد شد.

علی زمزم ادامه داد: این کارگاه با موضوعات تبیین نقش خانواده در تربیت، انواع خانواده و ویژگی ‌های آن و همچنین ویژگی ‌های رشد در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و کاربردهای تربیتی‌ های آن به میزان 16 ساعت آموزشی برگزار خواهد شد.

به گفته وی این کارگاه در چهار جلسه برگزار می ‌شود و در پایان این دوره آموزشی، گواهینامه معتبر پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این کارگاه آموزشی از امروز تا یازدهم تیرماه جاری از ساعت16:30 دقیقه تا 18: 30 دقیقه برگزار می ‌شود.