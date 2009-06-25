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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

جشنواره ورزش‌های همگانی دانش‌آموزان کشور در مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره ورزش‌های همگانی دانش‌آموزان دختر و پسر سراسر کشور در اردوگاه کشوری شهید چمران رامسر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل تربیت بدنی مدارس کشور ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: دختران امروز مادران فردا هستند و باید به تحصیل، تهذیب و ورزش بپردازند.
 
رضا رفیعیانی اظهار داشت: طبیعی بوده عقل سالم در بدن سالم است و اگر کشور بخواهد به درجه‌های بالای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برسد باید نیروهای سالم، قدرتمند، دانا و قوی داشته باشد.

رفیعیانی با اشاره به وظیفه مربیان بیان داشت: وظیفه ما به عنوان معلمان، مربیان و سرپرستان تیم‌ها این است که دانش‌آموزان را به سمت ورزش تشویق کرده و آنان را تقویت کنیم تا بتوانیم ورزش را به عنوان یک رکن مهم آموزش و پرورش و رکن اصلی زندگی روزانه قرار دهیم.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی مدارس کشور تصریح کرد: باید استعدادهای نهفته دانش‌آموزان را شناسایی کرده و به بازی‌های محلی و بومی و ورزش‌های همگانی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار انجمن ورزش‌های همگانی و بازی‌های محلی و بومی را مصوب خواهیم کرد و وزارت بهداشت به طور جدی پیگیر این مسئله است.

این مسئول بیان داشت: در این جشنواره 370 دانش‌آموز، داور، سرپرستان و ناظران از 22 استان کشور حضور دارند و از سوم تا ششم تیر ماه جاری در سه رشته هفت سنگ، بازی‌های بومی و محلی و طناب‌کشی به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 902315

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