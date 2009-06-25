به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل تربیت بدنی مدارس کشور ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: دختران امروز مادران فردا هستند و باید به تحصیل، تهذیب و ورزش بپردازند.



رضا رفیعیانی اظهار داشت: طبیعی بوده عقل سالم در بدن سالم است و اگر کشور بخواهد به درجه‌های بالای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برسد باید نیروهای سالم، قدرتمند، دانا و قوی داشته باشد.

رفیعیانی با اشاره به وظیفه مربیان بیان داشت: وظیفه ما به عنوان معلمان، مربیان و سرپرستان تیم‌ها این است که دانش‌آموزان را به سمت ورزش تشویق کرده و آنان را تقویت کنیم تا بتوانیم ورزش را به عنوان یک رکن مهم آموزش و پرورش و رکن اصلی زندگی روزانه قرار دهیم.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی مدارس کشور تصریح کرد: باید استعدادهای نهفته دانش‌آموزان را شناسایی کرده و به بازی‌های محلی و بومی و ورزش‌های همگانی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار انجمن ورزش‌های همگانی و بازی‌های محلی و بومی را مصوب خواهیم کرد و وزارت بهداشت به طور جدی پیگیر این مسئله است.

این مسئول بیان داشت: در این جشنواره 370 دانش‌آموز، داور، سرپرستان و ناظران از 22 استان کشور حضور دارند و از سوم تا ششم تیر ماه جاری در سه رشته هفت سنگ، بازی‌های بومی و محلی و طناب‌کشی به رقابت می‌پردازند.