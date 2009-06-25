کمتر از 35 درصد جوانان کردستانی در برنامه های اوقات فراغت مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی ظهر پنج شنبه در جریان برگزاری همایش استانی اوقات فراغت سازمان آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: از مجموع 508 هزار جوان کردستانی در سال گذشته رقمی حدود 170 هزار نفر در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت تمامی دستگاه های دولتی و بخشهای غیردولتی مشارکت داشته اند که در سال جاری باید برای افزایش حضور آنها برنامه ریزی کرد.

دبیر ستاد اوقات فراغت استان کردستان بیان داشت: برنامه های غنی سازی اوقات فراغت به عنوان یکی از مهمترین مطالبات جوانان وظیفه ای است فرابخشی که اکثر سازمانهای دولتی کشور را در بر می گیرد و بدون هماهنگی و برنامه ریزی خاص نمی توان در این حوزه به موفقیت رسید.

احمدی عنوان کرد: انتظار اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت از یک دستگاه خاص بیهوده است و در این راستا باید تمامی دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع و استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی و غیردولتی زمینه را برای مشارکت جوانان در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت هموار کرد.

مدیر امور جوانان استان کردستان در ادامه بر استفاده از توانمندیهای بخشهای غیردولتی در امر برگزاری برنامه های اوقات فراغت تاکید کرد و یادآور شد: استفاده از توانمندیهای تشکلهای غیردولتی مرتبط با موضوع جوانان می تواند زمینه را برای رقابتی کردن اجرای برنامه های اوقات فراغت فراهم نماید و در کنار آن دستگاه های دولتی وقت کافی را برای نظارت بر امور پیدا می کنند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه اینترنتی اوقات فراغت در کشور عنوان کرد: ما از همه متولیان برگزاری برنامه های اوقات فراغت به ویژه آموزش پرورش انتظار داریم که اطلاعات لازم در خصوص پایگاه های خود را وارد این سامانه کرده تا بتوان بر اساس خروجی های لازم برنامه ریزی درستی را برای سال های آینده در دستور کار قرار داد.