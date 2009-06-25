اعتبارات در کشور عادلانه توزیع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر قاضی پور ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی که با حضور معاون پارلمانی و معاون توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: متاسفانه تاکنون توزیع اعتبارات و سرمایه گذاری های دولتی متناسب با جمعیت، نیاز و پتانسیل های بالای استان آذربایجان غربی نبوده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی برای توسعه نیازمند سرمایه گذاری های دولتی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حتی یک درصد از صنایع آذربایجان غربی دولتی نیست.

قاضی پور بیکاری را مهمترین مشکل استان آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیازمند عزم جدی مسئولان کشوری هستیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای استان در اختصاص تسهیلات به کارخانجات گفت: هم اکنون سرمایه در گردش بسیاری از کارخانجات استان تمام شده و در این راستا برخی بانک های استان نیز همکاری لازم در این زمینه را انجام نمی دهند.

قاضی پور سخنان مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران حرف اول و آخر را ولایت فقیه می زند و امروز بعد از پشت سر گذاشتن آشوب و اغتشاشات بعد از انتخابات همه گروهها و احزاب در جهت عمران، آبادانی و توسعه کشور تلاش کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در جلسه با اشاره به تعامل و ارتباط خوب نمایندگان استان و استاندار آذربایجان غربی با رئیس جمهور گفت: در چهار سال گذشته با توجه به اقدامات دولت نهم و مدیران استان شاهد تحولات خوبی در تمامی بخشها به خصوص صنعت، برق، آب بوده ایم و امیدواریم با عنایات رئیس جمهوری در دوره دهم نیز شاهد توسعه این استان مرزی باشیم.

سلیمان جعفرزاده همچنین با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت های زیادی در بخش عمران و صنعت دارد خواستار بهره گیری از این ظرفیت ها و عملکرد مناسب نمایندگان این دوره استان در مجلس در جهت عملی کردن برنامه های توسعه استان شد.

علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و علی زنجانی نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با محکوم کردن اغتشاشات اخیر در کشور حمایت خود را از دولت دهم اعلام کردند.