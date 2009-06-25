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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

قاضی پور:

اعتبارات در کشور عادلانه توزیع نمی شود

اعتبارات در کشور عادلانه توزیع نمی شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از عدم توزیع عادلانه اعتبارات در کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر قاضی پور ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی که با حضور معاون پارلمانی و معاون توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: متاسفانه تاکنون توزیع اعتبارات و سرمایه گذاری های دولتی متناسب با جمعیت، نیاز و پتانسیل های بالای استان آذربایجان غربی نبوده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی برای توسعه نیازمند سرمایه گذاری های دولتی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حتی یک درصد از صنایع آذربایجان غربی دولتی نیست.

قاضی پور بیکاری را مهمترین مشکل استان آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیازمند عزم جدی مسئولان کشوری هستیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای استان در اختصاص تسهیلات به کارخانجات گفت: هم اکنون سرمایه در گردش بسیاری از کارخانجات استان تمام شده و در این راستا برخی بانک های استان نیز همکاری لازم در این زمینه را انجام نمی دهند.

قاضی پور سخنان مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران حرف اول و آخر را ولایت فقیه می زند و امروز بعد از پشت سر گذاشتن آشوب و اغتشاشات بعد از انتخابات همه گروهها و احزاب در جهت عمران، آبادانی و توسعه کشور تلاش کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در جلسه با اشاره به تعامل و ارتباط خوب نمایندگان استان و استاندار آذربایجان غربی با رئیس جمهور گفت: در چهار سال گذشته با توجه به اقدامات دولت نهم و مدیران استان شاهد تحولات خوبی در تمامی بخشها به خصوص صنعت، برق، آب بوده ایم و امیدواریم با عنایات رئیس جمهوری در دوره دهم نیز شاهد توسعه این استان مرزی باشیم.

سلیمان جعفرزاده همچنین با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت های زیادی در بخش عمران و صنعت دارد خواستار بهره گیری از این ظرفیت ها و عملکرد مناسب نمایندگان این دوره استان در مجلس در جهت عملی کردن برنامه های توسعه استان شد.

علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و علی زنجانی نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با محکوم کردن اغتشاشات اخیر در کشور حمایت خود را از دولت دهم اعلام کردند.

کد مطلب 902319

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