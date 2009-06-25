دانشگاه بیرجند میزبان همایش ملی دانشجویی "مسافر آدینه" است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محور ادیان و انتظار منجی با موضوعات انتظار باوری جهانی، نقش انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، فواید و کارکرد انتظار و منجی در ادیان و محور سیمای موعود در آیینه ثقلین با موضوعات امام و زمینه ‌سازی ظهور برای بررسی مدیریت امام زمان در عصر غیبت، آثار توسل به امام زمان، ولایت فقیه و امام زمان، ابعاد شخصیتی امام زمان، جلوه عاشورا در انقلاب مهدی و عملکرد پیامبران و ائمه در زمینه‌ سازی ظهور از محورهای اصلی این همایش است.

محور سیمای جامه مطلوب قبل از ظهور و ویژگی یاوران با موضوعات رسالت منتظران، نقش زنان در زمینه‌ سازی ظهور، یاران ویژه امام عصر، جامعه مطلوب مهدوی، جامعه اسلامی و منتظرپروری و جمهوری اسلامی و زمینه ‌سازی ظهور؛ محور آسیب‌ شناسی مهدویت با موضوعات آسیب ‌شناسی سیاسی مهدویت، آسیب ‌شناسی فرهنگ انتظار، مدعیان مهدویت، بسترها و نگرش ‌های انحرافی و خرافی در مهدویت؛ محور جهان در آستانه ظهور و نشانه‌ ها با موضوعات اوضاع در آخر زمان، نشانه‌های ظهور، دجال‌های مدرن آخر زمان از ظهور منجی تا برقراری دولت کریمه و محور دولت کریم با موضوعات رجعت، ترسیم جامعه بعد از ظهور، عدالت مهدوی صلح و امنیت جهانی و شکوفایی و تکامل همه جانبه بشر از دیگر محورهای همایش دانشجویی کشوری «مسافر آدینه» است.

در همین راستا پیش همایشی با عنوان شب شعر و انتظار سبز در پنج آبان امسال در دانشگاه بیرجند برپا می‌ شود.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند از دانشجویان علاقمند خواسته است، مقالات خود را در یکی از عناوین همایش به دبیرخانه همایش ارسال کنند.