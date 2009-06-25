کانونهای مساجد از مراکز شناسنامه‌ دار فرهنگ این مرز و بوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح کانون فرهنگی و هنری شهید اسد سبزواری روستای نوغند با اشاره به فرهنگ بالای مردم این استان افزود: کمتر جایی از مناطق استان را می‌ توان دید که رد پای علما و افراد تحصیل کرده ممتاز در آن دیده نشود و وجود همین علما در نقاط مختلف منشا رشد و شکوفایی استان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از روستای نوغند به عنوان یکی از مراکز پرورش علم و دیانت یاد و اظهار امیدواری کرد: این شخصیت‌ پروری در آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد.

افضلیان با اشاره به خدمت ‌رسانی دولت به مناطق محروم و دور افتاده طی چهار سال گذشته، بیان داشت: رشد کانونها در چهار سال گذشته به لحاظ کمی و کیفی چشمگیر بوده است و این یکصد و سی و دومین کانونی است که در استان فعالیت خود را آغاز می ‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه کانون های فرهنگی و هنری مساجد ادامه داد: این کانونها به دلیل ایجاد یک پیوند بین حوزه فرهنگ و مسجد طراحی شده و در دهه 70 که کشور به طور جدی در معرض تهاجم فرهنگی بود طرح ایجاد کانون در مساجد طراحی و از آن پس در کشور اجرا شد.

افضلیان نقش موثر کانونهای فرهنگی هنری مساجد در غنی ‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را تبیین کرد و اظهار داشت: کانونها می‌ توانند مراکز بسیار فعالی باشند و حتی اخبار آنان از روستا و بخشها به تمامی نقاط کشور از طریق دفاتر خبرگزاری شبستان منتقل شود که این امر سبب گسترش علم و فرهنگ حتی در دورترین نقاط این مرز و بوم می ‌شود.

وی با اشاره به احداث فاز به فاز کانونهای مساجد، پیشرفت این کانونها را در گرو حمایت مردم دانست و افزود: فعالیت کانونهای مساجد یک فعالیت نرم افزاری است نه سخت ‌افزاری، ولی چنانچه در بخش سخت افزاری، ساختمان کانون به نام آن کانون ثبت شود و از محل خودیاری اهالی و خیران 40 درصد آن ساخته شود، 60 درصد باقیمانده آن را دولت از محل اعتبارات بند (ل) ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه کشور تکمیل می ‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: این استان تا قبل از دولت نهم تنها 18 کانون داشته که اکنون این تعداد به 132 کانون افزایش یافته است.