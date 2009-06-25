چهار هیئت تجاری از مازندران به چهار کشور جهان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته تخصصی بررسی اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری به کشورهای هدف در اتاق بازرگانی مازندران با تشریح اهمیت اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری، این اقدام را از جمله راهکارهای موثر در جهت توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای هدف تجاری دانست.

وی با اشاره به افزایش سهم استان مازندران در صادرات غیرنفتی در سنوات گذشته تاکنون، انتخاب هدفمند کشورهای تجاری و حضور موفق در نمایشگاههای خارجی را از جمله دلایل این توفیقات ذکر کرد.

اصغری با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی مازندران در شهر خجند تاجیکستان تاکید کرد: با توجه به تجربه موفق اتاق بازرگانی و برپایی نمایشگاه تولیدات مازندران در دوشنبه، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان ابراز تمایل ویژه ای برای برگزاری نمایشگاه تولیدات مازندران در شهر خجند کشور متبوع کرده است.

محسن کاکویی، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی مازندران، حمایت سازمان توسعه تجارت از برنامه ریزی و اعزام هیئتها به کشورهایی که در تقویم تجاری این سازمان قرار می گیرند را مورد اشاره قرار داد و افزود: این هیئتها به دلیل بهره مندی از یارانه های مصوب دولت، فرصت مناسبی برای حضور مدیران شرکت های توانمند و بازرگانان موفق استان به کشورهای هدف قلمداد می شود.

به گزارش مهر، در این جلسه پس از بحث و تبادل، با توجه به اهمیت بازارهای عراق و ترکمنستان که رتبه های اول و دوم در صادرات محصولات استان را در سال گذشته به خود اختصاص داده مقرر شد که در سه ماهه دوم سال جاری کمیته ای متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، اتاق تعاون و استانداری به کشور عراق و نیز یک هیئت تجاری متشکل از شرکتهای برگزیده مازندران به ترکمنستان اعزام شود.

علاوه بر این در خصوص اعزام هیئت به کشورهای بلاروس و روسیه نیز تصمیم گیری و مقرر شد یک هیئت تجاری با انجام فراخوان از سراسر کشور در سه ماهه سوم سال جاری به روسیه و بلاروس اعزام شود.