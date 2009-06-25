راهبرد جریانهای استکباری هیبت شکنی نسبت به ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله احمد علم الهدی ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی مشاوران جوان دستگاههای اجرایی و مسئولان ستاد انتخابات استان افزود: راهبرد دشمنان در تهاجم به ولایت همواره در تاریخ یکی بوده است چون این راهبرد مربوط به شیطان است و شیطان هم در کارش نوآوری ندارد.

وی گفت: مردم ولایت را مظهر حاکمیت خدایی می دانند و دشمنان ولایت نیز برای تضعیف این بینش و اعتقاد در مردم می کوشند تا یک روند تقدس زدایی در خصوص امامت و ولایت صورت گیرد.

امام جمعه مشهد تنها راه زدودن نفوذ امامت و ولایت از دلها و اندیشه های مردم را هیبت شکنی مقام ولایت خواند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به تبلیغات انتخاباتی از دو ماه پیش از ثبت نام نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و به طرح این سئوال پرداخت که در مجموعه تبلیغاتی که در کشور انجام شد چه مقدار به معرفی شخصیت کاندیداها، برنامه های آنان و جریان فکری آنان پرداخته شده است.

امام جمعه مشهد افزود: حتی برخی افراد در سخنرانیهای خود در مشهد به بدگویی از نظام و رهبری پرداختند. در این شرایط صحبت از دولت و انتخابات مطرح نبود بلکه نظام حاکم و جمهوری اسلامی و نظام ولایی هدف بود.

علم الهدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: در عقب افتاده ترین کشورها نیز این طور نیست که بعد از انتخابات عده ای با زور و به تعبیر مقام معظم رهبری اردوکشیهای خیابانی بیایند و بگویند باید انتخابات باطل شود چون نتیجه به نفع ما نبوده است.