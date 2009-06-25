روند اجرای طرح مسکن مهر در کرج مطلوب بوده است

محمد سعیدی کیا ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمینه طرح یادشده ثبت نام و پالایشها به نحو خوبی انجام شده، ضمن اینکه در زمینه تامین زمین نیز تا حد نسبتا خوبی موفق عمل شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: تامین زمین از مراحل مهم طرح مسکن مهر و حدود 30 درصد کار است که در زمینه آن خوب عمل شده است.

وی با بیان اینکه در این خصوص تعدادی زمین آماده شده و تعدادی نیز در حال آماده سازی است، بیان کرد: کار ساخت و ساز در زمینه مسکن مهر آغاز شده و باید گفت امسال سال گسترش طرح مسکن مهر در کشور است.

سعیدی کیا خاطرنشان کرد: در خصوص اظهار نظر در مورد وضعیت مسکن مهر در کشور باید همه مراحل اجرایی شدن آن را در نظر داشته باشیم و ضمن ارائه آمار کمی به کیفیت فرآیند اجرایی این طرح نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.