توقیف محموله مواد مخدر در بیرجند و نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید کاظم هاشم ‌آبادی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ماموران انتظامی بیرجند از یک دستگاه خودرو 405 مقدار چهار کیلو و 500 گرم حشیش کشف کردند، گفت: در این رابطه پنج نفر نیز دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از کشف 10 کیلوگرم تریاک از این خودرو در ادامه بازرسی‌ ها خبر داد و افزود: افراد دستگیر شده در این رابطه به مقامات قضایی تحویل شدند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان نهبندان نیز حین گشت‌‌ زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تویوتا حامل گوسفند مشکوک شدند و فرمان ایست دادند که راننده به فرمان پلیس توجهی نکرد و ماموران پس از تعقیب با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، خودروی مورد نظر را توقیف و 35 راس دام غیرمجاز را کشف کردند.

هاشم ‌آبادی از دستگیری تعدادی متهم در این رابطه خبر داد و تصریح کرد: در شهرستان درمیان نیز ماموران انتظامی از یک دستگاه پراید مقدار 45 گرم کراک که به طرز ماهرانه ‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

وی اضافه کرد: در این راستا پنج نفر متهم دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مقامات قضایی شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ماموران انتظامی شهرستان سربیشه نیز از یک دستگاه تویوتا مقدار یک هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.