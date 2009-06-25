ایجاد موسسه تحقیقاتی و مرکز آموزشی از ضرورتهای کشاورزی تایباد است

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مهدی هنرور ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان تایباد افزود: با توجه به اینکه 80 درصد جمعیت فعال شهرستان در بخش کشاورزی مشغول هستند، استفاده از علم روز می تواند بهره وری در بخش کشاورزی را افزایش دهد.

وی بر استفاده از روشهای آبیاری نوین تاکید کرد و افزود: اگر تولید کشاورزان بر اساس علم و فناوری باشد، میزان برداشت محصولات بخش افزایش چشمگیری خواهد داشت.

در این نشست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تایباد نیز با اشاره به میزان گندم برداشت شده در این شهرستان عنوان کرد: از مجموع 80 درصد گندم برداشت شده تاکنون 40 هزار تن گندم تحویل سیلو شده و از سطح زیرکشت جو آبی،30 هزار تن جو تحویل سیلوهای مربوط شده است.

سعادت علی نیا افزود: پیش بینی می شود از سطح زیر کشت گندم شهرستان تایباد تا پایان فصل برداشت، مقدار 65 هزار تن گندم برداشت شود.