سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور باید مورد حمایت جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا رحیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: در این راستا در چند سال اخیر با توجه به امکاناتی که در اختیار دولت قرار دارد بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از بخشهای دولتی کشور در حال واگذاری به بخش خصوصی است.

وی به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان آذربایجان غربی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: این استان از هر جهت باید استان نمونه و بی نظیری باشد و این به خاطر وجود نیروهای نخبه و شرایط خاص این استان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 96.4 درصد از مصوبات دور هیئت دولت به استان اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: تمام مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به این استان باید به طور کامل اجرا شود و ما برای پیگیری اجرای آنها به استان آمده ایم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این جلسه با اشاره به اغتشاشات اخیز و خطبه های مقام معظم رهبری گفت: باید با حفظ وحدت، بار دیگر دسیسه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کنیم.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی با بیان اینکه ما همه مطیع ولی امر مسلمین هستیم، خاطرنشان کرد: اکنون برای حفظ کشور و نظام، راهی جز به هم پیوستگی نداریم و باید جدا از اختلاف بپرهیزیم و البته مردم ایران در سایه انقلاب اسلامی همه اهل تفسیر و تحلیل شده اند و امروز حرف و قول دروغ و فریب را از کسی نمی پذیرند.

استاندار آذربایجان غربی دیگر سخنران جلسه امروز شورای اداری استان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی حق ورود به حیطه انتخابات را ندارند، گفت: مدیران اجرایی نباید با ورود به انتخابات خود را خرج دیگران کنند و باید همواره به فکر خدمت صادقانه به مردم باشند.

رحیم قربانی اظهار داشت: در چهار سال اخیر مدیران اجرایی استان این گونه عمل کرده اند و این رمز موفقیت ما در این استان بوده است و مدیران همواره در صحنه انتخابات در این استان ایزوله شده اند.

وی در ادامه با اشاره تحولات اساسی در استان در طول چهار سال گذشته تاکید کرد: توجه به عمران روستاها، تامین مشکل آب، راه و دیگر امکانات در مناطق محروم از برنامه های آتی دولت در آذربایجان غربی است.

قربانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از بخش ها توسعه استان غیر قابل باور است به عنوان مثال اعتبارات بخش گردشگری قبل از دولت نهم در استان سالانه 10 میلیارد ریال بود که در طول چهار گذشته این میزان را به 120 میلیارد ریال افزایش داده ایم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین نرخ بیکاری استان را 8.5 درصد عنوان کرد و گفت: این آمار در سالهای گذشته 11.5 درصد بود.