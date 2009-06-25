افزایش محدوده کرج بسیاری از مشکلات آن را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر کرج ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به کرج در جمع خبرنگاران افزود: در این زمینه به دنبال کارشناسیهای صورت گرفته پیشنهاد شده حدود 400 تا 500 هکتار به محدوده کرج اضافه شود که امیدواریم این امر در کل مجموعه مربوطه تصویب شود.

دادگو ادامه داد: توسعه بهشت سکینه از دیگر ضرورتهای پیشنهاد شده است که این پیشنهاد با توجه به نیازهای شهر ارائه شده است.

وی با اشاره به افزایش منظم تراکم در شهر بیان کرد: حتی اگر ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر صورت گرفته باشد، باید این امر را به سمتی ببریم که تراکمی منظم به همراه تامین منابع داشته باشیم.

این مسئول عنوان کرد: شهروندان بسیاری از شهرکهای کرج با مشکلات مختلفی مواجه هستند که امیدواریم با برگزاری جلساتی از قبیل جلسه بررسی پیشرفت مصوبات سفرهای بتوانیم در جهت پیگیری حل این مشکلات گامهای اساسی برداریم.

رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد: ادامه اتوبات همت تا در کرج در کاهش معضلات ترافیکی و تصادفات نقش بسیار مهمی دارد و لازم است با جدیت پیگیری شود.

دادگو خاطرنشان کرد: جلسه امروز برای کرج بسیار پربار بوده و امیدواریم تصمیمات اتخاذ شده در آن در اسرع وقت عملی شود.