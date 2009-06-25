اختصاص 700 میلیارد ریال برای توسعه پایانه های مرزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده ظهر پنج شنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین پایانه های مرزی کشور پایانه های عراق و ترکیه است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه توسعه پایانه های مرزی در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار گرفته است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به فعال بودن 24 پایانه مرزی کشور تصریح کرد: پایانه های مرزی ویترین ایران در برابر کشورهای خارجی بوده بنابراین برنامه های توسعه ای برای این پایانه در برنامه داریم.

افندی زاده با بیان اینکه تخلفات رانندگان ناوگان جاده ای کشور از طریق کمیسیون ماده 12 بررسی می شود، یادآور شد: بیشتر تصادفات جاده ای کشور ناشی از عامل انسانی است.

وی به وجود 60 هزار راننده اتوبوس، مینی بوس و سواری عمومی در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اشاره کرد و گفت: مدیران فنی در ترمینال های کشور مستقر می شوند تا میزان سلامت فنی خودروهای جاده های کشور را کنترل جدی کنند.

این مسئول در مورد ایمن سازی مدارس حاشیه جاده های کشور خاطرنشان کرد: ضمن آموزش ایمنی در مدارس باید به دنبال عوامل تصادف بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از اختصاص 970 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد پل های عابرپیاده در مازندران خبر داد و گفت: ساخت هر پل عابر پیاده در کشور 400 میلیون تومان هزینه دارد.

افندی زاده با بیان اینکه نگاه زیرساختی در کشور به توسعه راههاست اظهار داشت: هم اکنون یک تا چهار درصد اعتبارات کشورهای توسعه یافته برای توسعه راههای کشور اختصاص یافته که در ایران باید این فرهنگ جابیفتند.

وی با اشاره به اینکه بودجه نگهداری راههای کشور باید از بودجه های ساخت راهها تفکیک شود، گفت: قصد داریم با ارائه و تصویب طرحی در مجلس امورات نگهداری راهها را به پیمانکاران واگذار و از طریق بخش خصوصی این بار را از دوش دولت برداریم.

وی میزان اعتبارات نگهداری راههای کشور را برای 25 هزار کیلومتر از راهها 17 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان بسیار ناجیز است.

افندی زاده همچنین به نصب 25 هزار تابلوی علائم جاده ای از ابتدای سال جاری در جاده های کشور خبر داد و گفت: کاهش نقاط حادثه خیز از طریق فرهنگ سازی رسانه ها و نصب علائم در جاده ها امکان پذیر خواهد بود.

وی تعداد نقاط حادثه خیز کشور در آغاز برنامه چهارم را شش هزار نقطه اعلام کرد و گفت: هم اکنون سه هزار نقطه حادثه خیز در کشور بوده که می توان با فرهنگ سازی در استفاده از علائم این نقاط را کاهش داد.

افندی زاده عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری راه و ترابری مازندران شرکت خواهد کرد.