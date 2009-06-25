گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست کارشناسان اعزام، استقرار و مسجد اداره ‌کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان بحث مسجد و مسجد محوری است. سیدمهدی خاموشی خاطرنشان کرد: در سند چشم انداز سازمان که با نظرات و تلاش شبانه روزی متخصصین امر تدوین شده به این نتیجه رسیدیم که استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی و شبکه تبلیغی از اولویتهای کار سازمان است. وی افزود: اداره مساجد و اماکن مذهبی و هزینه‌های جاری آنها تنها مختص دولت نیست و لازم است مردم در اداره و رونق حوزه مسجد نقش اساسی داشته باشند.

- به مناسبت اربعین ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله بهجت فومنی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: "هنوز که هنوز است، غم ارتحال ملکوتی بهجت عارفان و شیخ سالکان، عبد صالح خداوند، حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی( اعلی الله مقامه الشریف) از یادها بیرون نرفت و پس از گذشت یک اربعین هجران و فراق، دلهای سوخته مومنان التیام نیافته و گویا فی الحال است که منادی آسمان ندا می‌دهد روح بلند عالم عامل و سالک واصل بهجت به خدا پیوسته و جهان اسلام و تشیع را داغدار کرده است." به همین مناسبت مجلس گرامیداشت آن عالم ربانی از ساعت 10 الی 12 روز شنبه ششم تیر در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) رشت برگزار می‌شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در همایش بزرگ اطلاع رسانی دینی، فرصتها و تهدیدها که با حضور جمع کثیری از مسئولان، ائمه جمعه، اساتید حوزه و دانشگاه و خواهران و برادران حوزوی در بندرعباس برگزار شد، گفت: باید کشمکشهای اعتقادی بین مردم از بین برود. حجت الاسلام زندوی با اشاره به حضور پرشور مردم در نماز جمعه این هفته تهران خاطرنشان کرد: حضور بی بدیل مردم در نماز جمعه این هفته نشان دهنده حمایت مردم از ولایت فقیه بوده که این حرکت آگاهانه مردم توانست مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بزند. وی با بیان این که عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در چند سال گذشته به خوبی پیش رفته است، افزود: این اداره کل به کمک پیشرفتهای خوب توانسته در عرصه های گوناگون مقامات کشوری زیادی را کسب کند که در این راستا می توان به کسب مقامات کشوری اول تا سوم تشکلهای دینی و اعزام مبلغ و فرهنگی اشاره کرد، ضمن اینکه به طور کلی می توان گفت جایگاه استان در کشور از موقعیت مناسبی برخوردار بوده است.

- رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه رسالت سازمان تبلیغات اسلامی فقط در سطح روستاها و شهرها خلاصه نمی‌شود، گفت: امروز انتظارات ما و مردم از مبلغان دینی و روحانیون فقط مربوط به پاسخگویی به مسائل شرعی نیست. حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده رسالت سازمان تبلیغات اسلامی را ویژه برشمرد و خاطرنشان کرد: رسالت این سازمان فقط در سطح مساجد شهرها و روستاهای کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه امروز گفتمانها و کرسیهای دینی در دانشگاهها و مراکزی که با جوانان ارتباط دارند، برگزار می‌شود.

- موسسسه "تسنیم نور" وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی دومین نشست تخصصی نقد کتاب خود را تحت عنوان نشست "نقد کتاب روانشناسی اجتماعی" تالیف دکتر یوسف کریمی برگزار کرد. در این نشست که با حضور دکتر یوسف کریمی و دکتر سعید غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان برگزار شد، منتقدین به نقد این کتاب پرداختند که از جمله منتقدین حاضر در این نشست می‌توان به دکتر قاضی میرسعید؛ استادیار گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر نیکنام؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علمی و کاربردی تهران و دکتر داریوش نوروزی اشاره کرد.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری در پنجمین جلسه اعضای ستاد طرح اندیشه جوان اظهار داشت: بهترین مشاور در کارها بهره گیری از خردمندان و دانشمندان است. حجت الاسلام حسینی مطلق ضمن تبریک سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سخنانی به اهمیت برگزاری طرح اندیشه جوان اشاره و خاطرنشان کرد: کلاسهای طرح اندیشه جوان فرصت مناسبی برای تربیت دینی فرزندان است.

- جلسه ستاد اعتکاف به منظور بررسی راهکارهای هرچه باشکوهتر برگزار کردن این مراسم با حضور نمایندگان مساجد برگزار کننده در محل اداره تبلیغات اسلامی ورامین تشکیل شد. در این جلسه از برگزاری مراسم اعتکاف در 22 مسجد این شهرستان خبر داده شد.



- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: مهمترین وظیفه مبلغان دینی و مسئولان هیئتهای مذهبی و قرآنی آشنا کردن نسل جوان با مبانی اعتقادی، دینی، احکام الهی و شرعی است. حجت الاسلام حاجی عزیزخانی خاطرنشان کرد: امروز با توجه به عصر ارتباطات و موقعیت اجتماعی و فرهنگی باید با کمک امکانات روز مثل سایتها و کتابخانه های مجازی و الکترونیک، دنیا را با مبانی دین آشنا کنیم.