هدف عاملان کشتار در شهرک صدر فتنه افکنی و برهم زدن ثبات عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، بر اساس بیانیه صادره از دفتر رئیس جمهوری عراق، جلال طالبانی این جنایت تروریستی را که به شهید و زخمی شدن دهها انسان بیگناه در شهرک صدر شد، به شدت محکوم کرده است.

طالبانی در این بیانیه گفته است : طراحان و مجریان این جنایت وحشیانه برای فتنه افکنی و برهم زدن ثبات در آستانه واگذاری پرونده امنیتی از سوی نیروهای ائتلاف به نیروهای عراقی به هنگام عقب نشینی از شهرهای عراق تلاش می کنند.



وی افزود : این اقدام بزدلانه هرگز موفق به ایجاد خلل در تصمیم و اراده ملت و نیروهای مسلح عراق برای گام برداشتن در مسیر به دست گرفتن مسئولیتهای امنیتی نخواهد شد و اراده آنها را برای خنثی کردن توطئه های تروریستی تضعیف نخواهد کرد.



خاطر نشان می شود در فاصله تنها پنج روز تا زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق بر اساس توافقنامه امنیتی، تروریستهای تکفیری شامگاه چهارشنبه سوم تیر با منفجر کردن بمبی در یک بازار شلوغ در شهرک صدر بغداد بیش از 190 عراقی را به خاک و خون کشیدند.

