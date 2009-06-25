  1. بین الملل
  2. سایر
۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

طالبانی :

هدف عاملان کشتار در شهرک صدر فتنه افکنی و برهم زدن ثبات عراق است

هدف عاملان کشتار در شهرک صدر فتنه افکنی و برهم زدن ثبات عراق است

رئیس جمهوری عراق با محکوم کردن انفجار هولناک شهرک صدر بغداد که 190 عراقی را به خاک و خون کشید، هدف از این انفجارها را در آستانه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها، فتنه افکنی و برهم زدن ثبات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، بر اساس بیانیه صادره از دفتر رئیس جمهوری عراق، جلال طالبانی این جنایت تروریستی را که به شهید و زخمی شدن دهها انسان بیگناه در شهرک صدر شد، به شدت محکوم کرده است.

طالبانی در این بیانیه گفته است : طراحان و مجریان این جنایت وحشیانه برای فتنه افکنی و برهم زدن ثبات در آستانه واگذاری پرونده امنیتی از سوی نیروهای ائتلاف به نیروهای عراقی به هنگام عقب نشینی از شهرهای عراق تلاش می کنند.

وی افزود : این اقدام بزدلانه هرگز موفق به ایجاد خلل در تصمیم و اراده ملت و نیروهای مسلح عراق برای گام برداشتن در مسیر به دست گرفتن مسئولیتهای امنیتی نخواهد شد و اراده آنها را برای خنثی کردن توطئه های تروریستی تضعیف نخواهد کرد.
 
خاطر نشان می شود در فاصله تنها پنج روز تا زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق بر اساس توافقنامه امنیتی، تروریستهای تکفیری شامگاه چهارشنبه سوم تیر با منفجر کردن بمبی در یک بازار شلوغ در شهرک صدر بغداد بیش از 190 عراقی را به خاک و خون کشیدند.

کد مطلب 902360

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها