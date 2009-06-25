80 درصد کشفیات مواد مخدر در اصفهان از طریق گزارشات مردمی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مختار دوستی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری افزود: در حال حاضر

در سطح استان اصفهان نزدیک به 1.5 تا دو درصد جمعیت استان به صورت تفننی و تفریحی اعتیاد به مواد مخدر دارند.

وی ادامه داد: تاکنون برنامه های بسیار موثری در راستای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سطح استان انجام شده است که این امر خوشبختانه نتایج مثبتی را به همراه داشته است.

دوستی تصریح کرد: سال گذشته در برنامه های تلویزیونی بیش از سه هزار و 390 دقیقه برنامه آموزشی به اطلاع مردم رسید و رسانه ها نیز نقش موثری در این راستا داشته اند.

وی همچنین در خصوص مواد کشف شده اظهار داشت: برخی از این مواد که دارای قابلیت مواد دارویی است به تهران ارسال شده و بخش دیگر امها خواهد شد، چنانچه در سال گذشته در کوه صفه اصفهان چهار تن از این مواد آتش زده شد و یک تن در نجف آباد و روز آینده نیز دو تن از این مواد را در خمینی شهر آتش خواهیم زد.

3855 دانش آموز در اصفهان در معرض آسیب مواد مخدر قرار گرفته اند

در بخش دیگری از این جلسه معاون پرورشی آموزش و پرورش گفت: تاکنون 158 نفر از دانش آموزان در سطح استان اصفهان توسط مشاورین جهت مصرف مواد مخدر مشاوره شده اند.

قاسم سلمانیان ادامه داد: اکنون نزدیک به سه هزار و 855 نفر از دانش آموزان استان نیز در معرض آسیب و خظر ابتلا به مواد مخدر قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه اکنون خوشبختانه مشکل خاصی در مدارس در این عرصه وجود ندارد، تصریح کرد: اکنون در دوره راهنمایی 43 نفر و دوره متوسطه 93 نفر معتاد در سطح استان وجود دارند که مجموع این افراد را 158 نفر شامل می شوند که توسط مشاورین مشاوره شده اند.

سلمانیان همچنین در خصوص میانگین سن اعتیاد دانش آموزان به اعتیاد خاطرنشان کرد: اکنون میانگین سنی اعتیاد دانش آموزان بین 13 تا 17 سال است و این روند نیز روند نزولی به خود گرفته است و دانش آموزان ساکن مناطق فقیر بیشتر عامل توزیع مواد مخدر دانش آموزانی که از لحاظ ثروت بهترند از مصرف کنندگان مواد هستند.