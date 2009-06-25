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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

هاشم پور:

عدم رعایت فرآیند تولید حلقه گمشده چرخه تولید کشور است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: کلیه فرآیند تولید بر عهده تولیدکننده است که این مسئله حلقه گمشده چرخه تولید کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر پنج شنبه در ادامه نشست خبری به مناسبت هفته صنعت و معدن با اشاره به اینکه در دنیا تولیدکننده فقط به فکر تولید است، اظهار داشت: داشتن دغدغه قبل و بعد از تولید در کشور تنها بر دوش تولید کننده است که موجب عدم موفقیت برخی واحدهای صنعتی می شود.

وی افزود: تشکیل یک شرکت یا کنسرسیوم ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی، نوع و میزان تولید قبل و بعد از تولید به تولید کننده حلقه گمشده چرخه تولید کشور است.

به گفته وی، عدم تجهیز صنایع بر تمام فرآیند تولید و نبود نیروی آموزش دیده از دغدغه های تولید کشور است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران عدم استفاده از تکنولوژی های روز در تولید را از مشکلات واحدهای صنعتی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 95 درصد شیر به صورت ضایعات و تنها پنج درصد شیر با روش فعلی واحدهای صنعتی در استان به صورت مواد غذایی تبدیلی به بهره برداری می رسد ولی با استفاده از نانوتکنولوژی می توان ضایعات و هزینه تولید را کاهش داد.

وی اضافه کرد:‌ تنوع در تولید و انعطاف پذیری در آن با در نظر گرفتن شرایط بازار و بهینه سازی در مصرف انرژی از عواملی است که با رعایت آن از سوی تولیدکننده موجب موفقیت وی خواهد شد.

هاشم پور به مکانیزه کردن اطلاعات معادن استان و صدور مجوز معدن خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح بازنگری داده های ثبت شده در بخش معدن و مکانیزه کردن اطلاعات موجود اجرایی شده و در هفته آینده طی مراسمی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: کلیه نقشه ها و مختصات معدنی استان در یک نرم افزار تعبیه شده که از دخالت انسان در بررسی و صدور مجوز معدن در استان برای از بین بردن اشتباهات جلوگیری می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران بررسی وضعیت معادن از طریق اینترنت از سوی متقاضیان سرمایه گذاری را مرحله دوم اجرای این طرح اعلام کرد و اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه در هفته صنعت و معدن بین سازمان صنایع مازندران و دستگاه های اجرایی متولی منابع طبیعی و محیط زیست استان  صدور مجوز معدن تنها بر عهده سازمان صنایع خواهد بود.

به گفته وی، اطلاعات مورد نیاز زیست محیطی و منابع طبیعی در نرم افزار موجود نیز تعبیه شده و دیگر در صدور مجوز نیازی به استعلام از سوی دستگاه های محیط زیست و منابع طبیعی نخواهد بود.

کد مطلب 902378

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