عدم رعایت فرآیند تولید حلقه گمشده چرخه تولید کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر پنج شنبه در ادامه نشست خبری به مناسبت هفته صنعت و معدن با اشاره به اینکه در دنیا تولیدکننده فقط به فکر تولید است، اظهار داشت: داشتن دغدغه قبل و بعد از تولید در کشور تنها بر دوش تولید کننده است که موجب عدم موفقیت برخی واحدهای صنعتی می شود.

وی افزود: تشکیل یک شرکت یا کنسرسیوم ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی، نوع و میزان تولید قبل و بعد از تولید به تولید کننده حلقه گمشده چرخه تولید کشور است.

به گفته وی، عدم تجهیز صنایع بر تمام فرآیند تولید و نبود نیروی آموزش دیده از دغدغه های تولید کشور است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران عدم استفاده از تکنولوژی های روز در تولید را از مشکلات واحدهای صنعتی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 95 درصد شیر به صورت ضایعات و تنها پنج درصد شیر با روش فعلی واحدهای صنعتی در استان به صورت مواد غذایی تبدیلی به بهره برداری می رسد ولی با استفاده از نانوتکنولوژی می توان ضایعات و هزینه تولید را کاهش داد.

وی اضافه کرد:‌ تنوع در تولید و انعطاف پذیری در آن با در نظر گرفتن شرایط بازار و بهینه سازی در مصرف انرژی از عواملی است که با رعایت آن از سوی تولیدکننده موجب موفقیت وی خواهد شد.

هاشم پور به مکانیزه کردن اطلاعات معادن استان و صدور مجوز معدن خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح بازنگری داده های ثبت شده در بخش معدن و مکانیزه کردن اطلاعات موجود اجرایی شده و در هفته آینده طی مراسمی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: کلیه نقشه ها و مختصات معدنی استان در یک نرم افزار تعبیه شده که از دخالت انسان در بررسی و صدور مجوز معدن در استان برای از بین بردن اشتباهات جلوگیری می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران بررسی وضعیت معادن از طریق اینترنت از سوی متقاضیان سرمایه گذاری را مرحله دوم اجرای این طرح اعلام کرد و اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه در هفته صنعت و معدن بین سازمان صنایع مازندران و دستگاه های اجرایی متولی منابع طبیعی و محیط زیست استان صدور مجوز معدن تنها بر عهده سازمان صنایع خواهد بود.

به گفته وی، اطلاعات مورد نیاز زیست محیطی و منابع طبیعی در نرم افزار موجود نیز تعبیه شده و دیگر در صدور مجوز نیازی به استعلام از سوی دستگاه های محیط زیست و منابع طبیعی نخواهد بود.