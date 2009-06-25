رسانه های عربی از عقده گشایی و تبلیغات دروغین علیه ایران دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوقت در شماره روز گذشته خود در مقاله ای به قلم "لمیس ضیف" به تهاجم گسترده رسانه های غربی و عربی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که با سوء استفاده از فضای به وجود آمده پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جمهوریت و دموکراسی مردمی را زیر سئوال برده اند، پاسخ داده و نظامهای کشورهای عربی را که فاقد هر گونه آزادی، دموکراسی، مشارکت مردم و یا برگزاری انتخابات هستند، زیر سئوال برده است.



در این مقاله آمده است : از روز 12 ژوئن (22 خرداد) رسانه های گروهی عربی با دنباله روی از پدرخوانده های غربی خود، با زبانی که بوی شماتت و خالی کردن عقده های خود از آن به مشام می رسد، ماشین تهاجم خود را علیه جمهوری اسلامی ایران روشن کرده و با بمباران رسانه ای خود، آن را نظامی سرکوبگر، دیکتاتور، سلطه جو و چون گیوتینی برای ضربه وارد آوردن به تمام ارزشهای دموکراسی، مردمسالاری و حقوق مردم، جلوه می دهند.



نویسنده این مقاله در ادامه خطاب به رسانه های مغرض عربی همسو با رسانه های غربی نوشت : تحلیلگران ما با "اشکهای خود"، سطلها و طشتها را به دلسوزی از مردم سرکوب شده و اوضاع سخت و طاقت فرسای آنان و حقوق از دست رفته آنها پر کرده اند، به گونه ای که انسانی را در برابر راز این دلهره از هر آنچه نام ایران و ایرانی بر روی آن است، مات و مبهوت می کند، این بهت زدگی را برای ناظران اینگونه تصور می کند که ایران به عنوان تنها دشمن استراتژیک و ایدئولوژیک ما، چگونه به یکبار ما را به این وا داشته که بیش از خود ایرانیان به ایران توجه کنیم و....از جمله این تفاوتها و تناقض گوییهای مسخره این است که :

چرا صدای گریه و شیون این رسانه های مدعی و لیبرالها به خاطر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای عربی را نمی شنویم؟

در حالی که در بین سطر سطر نوشته های خود حقیقت نظام ایران را که اینگونه می انگاریم که از سوی روحانیون اداره می شود و اینکه قدرت به دست هیچکس نیست مگر رهبری آن، ولی "در عین حال" بر بزرگنمایی اهمیت تغییر شخص رئیس جمهور اصرار ورزیده و نسبت به آن ابایی نداریم و این در جای خود قیاس مع الفارق است که اگر با دیگری مقایسه شود، تمسخرآمیز تر نیز می گردد و آن اینکه ما (خوب تصور کنید ما به عنوان اعراب) در برخورد خود با جمهوری اسلامی ایران و تقلب در انتخابات، کار عجیب وغریبی که مرتکب شده، با این سابقه ذهنیت رفتار می کنیم که تا به حال چنین چیزی را ندیده و یا نشنیده ایم!!!



این روزنامه نوشت : این بزرگنمایی در سخن و گفتار و تئوری پردازی از ارزشهای دموکراسی و شفافیت در انتخابات ممکن است از سوی کشورهایی که از تقلب به عنوان نان خود استفاده می کنند و از ادعای اصلاحات، حصیری برای نشستن می بافند، قابل قبول باشد.. ولی ناظرین در طرح این سئوال هیچگونه شک و تردیدی به خود راه نمی دهد که : چرا صدای گریه و شیون این لیبرالها به خاطر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای عربی را نمی شنویم؟



این افراد کجا بودند زمانی که رهبران مخالفان یک کشور دوست ( در اشاره به مصر)، تنها به خاطر مخالفت با تغییر قانون اساسی جهت موروثی کردن حکومت و رژیمی که ادعای جمهویت دارد، به "حبس ابد" محکوم شدند و تا امروز در کنج زندانها می پوسند؟



این افراد زمان اعلام نتایج خرافاتی "وهمی" پیروزی رهبران عرب با 88.6 درصد نسبت مشارکت، کجا بودند؟ درصدی که حتی در یک کشور دموکراتیک که برای خود احترام قائل است، امکان ندارد مشاهده شود و در غیر این صورت همه جهانیان از خنده و تمسخر به آن از خنده روده بر می شدند.



این روزنامه در ادامه خطاب به رسانه های عربی که در دنباله روی از رسانه های غربی، نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تهاجم غیر قابل توجیه قرار می دهند، نوشت : شما را چه شده است که امروز برای فقر ملت ایران و دردها و رنجها و بیکاری در آن گریه و شیون می کنید و ایران را اینگونه تصور می کنید که زباله دان جهان امروز شده است؟ و فراموش می کنید که ملتهای خودتان از اقیانوس تا خلیج فارس با چه مشکلاتی روبرو هستند، از فاصله طبقاتی گرفته تا گرانی، نابسامانی اوضاع اقتصادی و توزیع نامناسب ثروت، قدرت و حاکمیت، چشمان خود را از حالت استبداد، دسته بندی، گروه گرایی و امنیتی که اکثر کشورهای عربی در چنین فضایی به سر می برند، می بندید؟ و محرومیت، خفقان و حرمان اقتصادی که ملتهای عرب با خاموشی در آن زندگی می کنند، و در سایه "چنین فضایی"، صحبت از حاکمیت و معیارهای دمکراسی را که چیزی بیش از تجملات به شمار نمی رود، چنین فراموش کرده اید؟

ایرانی ها خود قادر به اداره امور خود هستند؛ بهتر است شما(رسانه های مغرض عربی ) به خودتان بپردازید و از دایره سکوت خود در قبال اوضاع داخلی خویش خارج شوید. تئوری پردازی و خالی کردن عقده و کینه بس است.

به راستی آیا این تمسخر آمیز نیست که فراموش کنیم که تظاهرات مسالمت آمیز در بسیاری از کشورهای عربی با گلوله جنگی و گاز اشک آور مورد هدف قرار می گیرند و بر هزاران نفری که در زندانها بدون محاکمه به سر می برند، سرپوش می گذاریم، درحالی که برای اشتباهات دیگران، از شادی و خوشحالی بر طبل می کوبیم و سرمستانه می رقصیم و در پوست خود نمی گنجیم؟ و در حالی که گزارشهای بین المللی سرشار از شکایتها از شکنجه و تجاوز، ترور در بازداشتگاهها و زندانهای سازمانهای اطلاعاتی است، خود را به فراموشی می زنیم.



این روزنامه بحرینی خطاب به این رسانه های مدعی نوشت : اگر قانون اساسی ایران، اجازه نمی دهد یک رئیس جمهور بیش از دو دوره در ریاست باشد، درباره روسای جمهور عرب ما که دوران ریاست آنها بین 40 تا 60 سال است( مادام العمر) تا اینکه خداوند فرجی نماید، چه می گویید؟!!



در پایان این مقاله آمده است : ایران را به حال خود بگذارید؛ آنها (ایرانی ها) خود قادر به اداره امور خود هستند؛ بهتر است شما (اعراب) به خودتان بپردازید و از دایره سکوت خود در قبال اوضاع داخلی خویش خارج شوید. تئوری پردازی و خالی کردن عقده و کینه بس است، به آتش کشیدن خانه همسایگانتان کافی است، در حالی که جرقه های آتش بر روی پرده های خانه هایتان نمایان است.