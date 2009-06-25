چهارمین جشنواره ورزشی دانش آموزان دختر مدارس "سما"در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسئول هماهنگ کننده جشنواره ورزشی مدارس سما کشور گفت: این رقابت ها با حضور دانش آموزان مدارس سمای 9 منطقه از مناطق دوازده گانه کشور مقطع متوسطه و سه رشته ورزشی "شنا، والیبال و تنیس روی میز" انجام شد.

شهرزاد سلحشور افزود: این رقابتها با حضور بیش از 150 ورزشکار دختر از 9 منطقه ایران و قضاوت قریب به 40 داور انجام شد.

وی ایجاد انگیزه، شور و نشاط بیشتر و ارتقای سطح تربیتی و فرهنگی و نهادینه تر کردن ورزش در بین دانش آموزان را ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.

سلحشور گفت: در این جشنواره، ورزشکاران زنجان حضور نداشتند که امید می رود با انجام برنامه ریزی لازم ، از سال آینده زنجان نیز در مسابقات ورزشی دانش آموزان سما، حاضر شود.

مسئول هماهنگ کننده جشنواره ورزشی مدارس سما کشور در ادامه در خصوص نتایج مسابقات گفت: در این رقابت ها در رشته شنا تیم منطقه8 "تهران" با کسب 229 امتیاز عنوان نخست را کسب کرد و تیم گیلان ( منطقه 3) با 169 امتیاز دوم شد و منطقه (5) همدان با 146 امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.

سلحشور افزود: در رشته تنیس روی میز تیم منطقه(8) تهران اول شد و تیم های منطقه (7) کرمان و منطقه (9) مشهد عناوین دوم و سوم را کسب کردند همچنین در رشته والیبال تیم منطقه(7) کرمان قهرمان شد و تیم های منطقه(یک) شیراز و منطقه (4) اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.