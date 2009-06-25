راههای توسعه و تقویت ائتلاف عراق یکپارچه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، رهبران ائتلاف عراق یکپارچه شب گذشته در دفتر رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رهبر ائتلاف، اقدامات اتخاذ شده برای توسعه و تقویت ائتلاف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



در این نشست که به ریاست همام حمودی نماینده رهبر ائتلاف عراق یکپارچه برگزار شد، نشستها و تحرکات سیاسی میان گروهها و فراکسیونهایی که برای پیوستن به ائتلاف ابراز تمایل کرده اند، بررسی شد.



رهبران ائتلاف در این نشست، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق را بررسی کردند.



چند روز پیش نیز نوری المالکی نخست وزیر عراق و رهبر حزب الدعوه و عمار حکیم نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در نشستی با یکدیگر راههای تقویت ائتلاف عراق یکپارچه را بررسی کردند.

از سوی دیگر، شیخ حمید معله از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق به پایگاه خبری البلاغ گفته است : تلاشها برای تجدید ساختار ائتلاف عراق یکپارچه و توسعه آن همچنان ادامه دارد و نشستها و رایزنی هایی با بسیاری از طرفها و نیروهای سیاسی در حال انجام است که نتایج خوبی داشته است.

عباس البیاتی عضو ائتلاف عراق یکپارچه نیز از درخواست برخی نیروهای سنی مذهب برای پیوستن به ائتلاف عراق یکپارچه برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی خبر داد.

این در حالی است که عمار حکیم فرزند سیدعبد العزیز حکیم رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه تاکید کرد مرحله آینده شاهد توسعه ائتلاف در چارچوب اصول شناخته در برنامه ملی عراق خواهد بود.

سید عبدالعزیز حکیم به "همام حمودی" از نمایندگان پارلمان و عضو این مجلس برای فعال کردن نقش ائتلاف و تجدید ساختار آن ماموریت داده بود.

خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق احتمال داده است جای ائتلاف عراق یکپارچه را ائتلاف جدیدی به نام ائتلاف ملی دولت قانون بگیرد.