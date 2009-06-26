بابک نظافت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: قرار گرفتنم در فهرست سهمیههای ملی قانونی نیست. چطور ممکن است من که از 7 سال پیش تاکنون در تیم ملی توپ نزدهام به عنوان یکی از سهمیههای ملی معرفی شوم. انتشار فهرست سهمیههای ملی اگر بر اساس قانون صورت گیرد درست است نه اینکه نسبت به آن سلیقهای برخورد شود.
وی افزود: واقعا برای خودم متاسفم که بدون استفاده از مزایایی مانند بیمه، مسافرت و امکانات مجهز که مختص ملیپوشان است باید در فهرست مربوط به آنها قرار بگیرم. این بی انصافی است.
بازیکن پست یک بسکتبال کشورمان که سابقه 5 سال عضویت در تیم ملی را دارد یادآور شد: در آن سالهایی که برای بازی در تیم ملی انتخاب میشدم تمام فکر و ذهنم ارائه بهترین بازی بود. من به معنای واقعی عرق ریختم تا برای تیم ملی مثمرثمر باشم. اما الان حدود 7 سال است که حتی جزو 60 بازیکن اولیه تیم ملی هم نیستم!
نظافت در خاتمه گفت: حتی در این مدت به عنوان یک بازیکن ملی اسمی از من در رسانهها برده نشده آنوقت در فهرست سهمیههای ملی قرار میگیرم. از این بابت گیج شدهام که انتشار این فهرست بر چه اساسی صورت میگیرد. خصوصا اینکه این کار به ضرر بازیکنان عضو تیم ملی نیز هست، تمام میشود. به هر حال من جای یک ملیپوش را گرفتهام. تیمهایی که عملکرد بازیکن را برای جذب کردن ملاک قرار میدهند میتوانند من و امثال من را جایگزین کسی کنند که ملیپوش است.
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