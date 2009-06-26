بابک نظافت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: قرار گرفتنم در فهرست سهمیه‎های ملی قانونی نیست. چطور ممکن است من که از 7 سال پیش تاکنون در تیم ملی توپ نزده‎ام به عنوان یکی از سهمیه‏های ملی معرفی شوم. انتشار فهرست سهمیه‌های ملی اگر بر اساس قانون صورت گیرد درست است نه اینکه نسبت به آن سلیقه‌ای برخورد شود.

وی افزود: واقعا برای خودم متاسفم که بدون استفاده از مزایایی مانند بیمه، مسافرت و امکانات مجهز که مختص ملی‎پوشان است باید در فهرست مربوط به آنها قرار بگیرم. این بی انصافی است.

بازیکن پست یک بسکتبال کشورمان که سابقه 5 سال عضویت در تیم ملی را دارد یادآور شد: در آن سال‌هایی که برای بازی در تیم ملی انتخاب می‎شدم تمام فکر و ذهنم ارائه بهترین بازی بود. من به معنای واقعی عرق ریختم تا برای تیم ملی مثمرثمر باشم. اما الان حدود 7 سال است که حتی جزو 60 بازیکن اولیه تیم ملی هم نیستم!

نظافت در خاتمه گفت: حتی در این مدت به عنوان یک بازیکن ملی اسمی از من در رسانه‎ها برده نشده آنوقت در فهرست سهمیه‌های ملی قرار می‎گیرم. از این بابت گیج شده‎ام که انتشار این فهرست بر چه اساسی صورت می‎گیرد. خصوصا اینکه این کار به ضرر بازیکنان عضو تیم ملی نیز هست، تمام می‎شود. به هر حال من جای یک ملی‎پوش را گرفته‎ام. تیم‎هایی که عملکرد بازیکن را برای جذب کردن ملاک قرار می‎دهند می‏توانند من و امثال من را جایگزین کسی کنند که ملی‎پوش است.