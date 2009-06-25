ششمین کنفرانس سالیانه جنبش فتح در بیت لحم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، بر اساس بیانیه ای که پس از پایان نشستهای دو روزه شورای انقلاب جنبش فتح در مقر ریاست تشکیلات خودگردان در رام الله صادر شد، این شورا تصمیم گرفت کنفرانس سالیانه جنبش را در چهارم آگوست 2009 در شهر بیت لحم همزمان با هشتادمین سالگرد تولد یاسر عرفات رهبر فقید تشکیلات خودگردان برگزار کند.



هر چند این تصمیم به بحث و جدلهایی که چندین سال درباره مکان و زمان برگزاری این کنفرانس پایان می دهد، اما به تشدید اختلافات در سطح رهبران جنبش فتح هشدار می دهد.



پس از مخالفت مصر و اردن با میزبانی کنفرانس سالیانه جنبش فتح، شورای انقلاب این جنبش با اکثریت 67 رای در برابر 11 رای مخالف با برگزاری این کنفرانس در شهر بیت لحم موافقت کرد.



شورای انقلاب از کمیته مرکزی و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و رهبر جنبش فتح خواسته است زمینه مشارکت تمام اعضای این جنبش مقیم داخل فلسطین به ویژه نوار غزه و کشورهای خارجی را در کنفرانس فراهم کند.



پنجمین کنفرانس سالیانه جنبش فتح در تاریخ 44 ساله جنبش فتح، سال 1989 در تونس برگزار شد و این کنفرانس تا کنون هرگز در داخل سرزمین فلسطین برگزار نشده است.



البته ابومازن باید موافقت رژیم صهیونیستی را برای دادن اجازه به اعضای جنبش فتح مقیم خارج برای ورود به کرانه باختری کسب کند.



اهمیت این کنفرانس که از بیست سال پیش تاکنون برگزار نشده است، در این است که برنامه سیاسی جنبش را تصویب و رهبران و اعضای تشکلهای مربوطه را انتخاب خواهد کرد.