ترور نافرجام یکی از رهبران ارشد جریان صدر در جنوب بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ حامد الحسناوی از رهبران ارشد جریان صدر به رهبری مقتدی صدر امروز در یک حمله تروریستی به شدت زخمی شد.



به گفته یک منبع امنیتی، مردان مسلح ناشناس به سوی شیخ حامد الحسناوی در نزدیک منزلش در شهر دیوانیه واقع در جنوب بغداد تیراندازی کردند که وی به شدت زخمی و بلافاصله به بیمارستان اعزام شد.

این منبع افزود : الحسناوی درحال درمان در بیمارستان دیوانیه است و این بیمارستان تحت مراقبت شدید نیروهای پلیس قرار دارد.



خاطر نشان می شود تروریستهای تکفیری شامگاه چهارشنبه سوم تیر با منفجر کردن بمبی در یک بازار شلوغ در شهرک صدر بغداد بیش از 190 عراقی را به خاک و خون کشیدند.

