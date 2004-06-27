به گزارش خبرنگار سرويس تئاتر "مهر" ، از اين پس هرهفته شنبه ها و يكشنبه ها ، ساعت 20 جلسات نمايشنامه خواني دربنياد آفرينش هاي هنري نياوران برگزار مي شود .
شنبه 13 تيرماه جلسه اول اين نمايشنامه خواني است و طي آن دكتر صادقي با گروه نمايشي خود نمايشنامه خواني " عكس يادگاري" را اجرا مي كند . روز يكشنبه 14 تيرماه نيز اميد روحاني به نقد و بررسي اين اثر مي پردازد .
در اين دوره نمايشنامه خواني به آثار نمايشي با موضوع متون كهن و معاصر ايران توجه مي شود .
همچنين در حاشيه برنامه هفت روز با هنر ارمنستان، پروفسور " قازانچيان" رئيس انجمن نمايش و مدير دانشكده سينما ، تئاتر ارمنستان ، كارگاه تخصصي بازيگري و كارگرداني تئاتر را برگزار مي كند.
اين كارگاه تخصصي روز شنبه از ساعت 17 تا 19 در تالار اصلي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران برگزار مي شود و علاقمندان مي توانند به صورت رايگان از اين برنامه استفاده كنند.
دو خبر كوتاه از بنياد آفرينش هاي هنري نياوران
قطب الدين صادقي نمايشنامه خواني مي كند
