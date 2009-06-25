کنگاور به عنوان قطب گردشگری استان کرمانشاه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کنگاور با اشاره به حضور گسترده و مشارکت 85 درصدی مردم ایران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در هیچ کشوری از جهان سابقه نداشته که این چنین مشارکتی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، لذا این حضور حماسی را باید عشق مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و نشانه رشد بلوغ سیاسی و اعتقاد آنان به تفکرات دولت ارزشی دانست.

وی افزود: دشمن با طراحی توطئه ها و برنامه های سعی داشت که شیرینی حضور حماسی و گسترده مردم را در انتخابات به تلخی تبدیل کند که با هوشیاری و درایت مقام معظم رهبری و مردم این توطئه نیز خنثی شد.

غفوری با اشاره به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران از سوی مردم، تصریح کرد: انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اصلح، وظیفه همه مسئولان در خدمت رسانی مطلوب تر و گسترده تر به مردم را سنگین تر کرد، لذا همه مسئولان باید تمام تلاش و اهتمام خود را برای رفع مشکلات مردم بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود به پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: پتانسیل ها و ظرفیت های موجو در این شهرستان باید به فعلیت تبدیل شوند و یکی از ظرفیت های بالقوه آن قطب گردشگری است که باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

همچنین سید جواد زمانی نماینده مردم شهرستان کنگاور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور و مشارکت حداکثری مردم این شهرستان در انتخابات گفت: مردم مومن و متدین این شهرستان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور گسترده و عظیمی داشتند که این موضوع وظیفه مدیران و مسئولان استان را در خدمت رسانی به آنان سنگین تر می کند.

فرماندار این شهرستان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده توسط دولت نهم در این شهرستان گفت: از تعداد 52 هزار و 209 نفر واجد شرایط ثبت نام سهام عدالت در این شهرستان، 51 هزار و 293 نفر معادل 25/98 در سطح شهرستان موفق به دریافت سند سهام عدالت شده اند.

غلارضا حیدری میزان پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی این شهرستان را در سال گذشته 8/86 درصد و با اعتبار 10 میلیارد و 900 میلیون تومان با 157 طرح عنوان کرد.

فرماندار شهرستان کنگاور خاطرنشان کرد: از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده مبلغ 15 میلیارد و 270 میلیون تومان توسط بانکهای عامل به هزار و 141 طرح تسهیلات پرداخت شده که منجر به اشتغالزایی هزار و 195 نفر شده است.

استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران استان صبح امروز جهت بازدید از چند پروژه عمرانی و دیدار با مردم شهرستان کنگاور به این شهرستان سفر کرد.