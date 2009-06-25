1018 هیئت مذهبی در شهریار مجوز رسمی دریافت کردند

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: علاوه بر هزار و 18 هیئت مذهبی، 119 حسینیه نیز مجوز رسمی دریافت کردند و طبق برنامه ریزی در سال جاری 500 هیئت مذهبی ساماندهی می شوند.

وی افزود: در 19 تیرماه جاری سومین دوره انتخابات شورای هیئتهای مذهبی برگزار می شود که در این راستا تاکنون 35 نفر به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری گفتمانهای دینی در سطح شهرستان شهریار خاطرنشان کرد: برگزاری گفتمانهای دینی به طور قطع اثرات مثبت و قابل توجهی در سطح شهرستان و در میان جوانان دارد و در صورت تداوم برگزاری این گفتمانها در مدارس و دانشگاه ها و اعمال جدیت لازم اثرات مثبت آن افزایش می یابد.

کوششی با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در شهرستان شهریار بیان داشت: موج استقبال مطلوبی در سطح شهرستان وجود دارد به نحوی که سال گذشته 70 درصد معتکفین را جوانان تشکیل دادند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: امسال مراسم اعتکاف در 30 مسجد جامع شهریار برگزار می شود که در طول این سه روز فعالیتهای مختلف فرهنگی و دینی برگزار می شود.

وی در بخش دیگری یادآور شد: با توجه به آغاز فصل تابستان و بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اداره تبلیغات اسلامی شهریار در دو قالب هسته های فرهنگی جوان و بوستانهای معرفت در دو رده سنی خدمات مختلفی را به علاقمندان ارائه می دهد.

این مسئول متذکر شد: در این راستا امسال 20 هسته فرهنگی جوان و 35 بوستان معرفت پیش بینی شده است که جوانان می توانند با ثبت نام در فعالیتهای مختلف شرکت کنند.

کوششی ادامه داد: در سال جاری حدود 12 مرکز قرآنی مجوز رسمی دریافت می کنند که در این بخش تاکنون 9 ذاکر قرآنی مجوز رسمی اخذ کردند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار در بخش دیگری گفت: تاکنون در سطح شهرستان شهریار 309 مبلغ ساماندهی شدند که 42 نفر از آنان در روستاهای بالای پنج هزار نفر به امر تبلیغ می پردازند.

وی اظهار داشت: همچنین 745 مبلغ زن در سه شاخه حوزوی، دانشگاهی و سنتی فعالیت می کنند که ساماندهی شدند، این تعداد در شهرستانهای استان تهران بالاترین میزان است.