عملیات اجرایی تامین آب شرب میان مدت شهر کنگاور به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح این پروژه، هدف از اجرای آن را رفع مشکل کمبود آب شرب نواحی میانی ومرتفع شهرستان کنگاور عنوان و اظهار داشت: با اجرای این پروژه در واقع عملیات اجرایی تامین آب شرب میان مدت شهر کنگاور به اتمام رسیده است.

محمد کهریزی در ادامه با تشریح مشخصات کلی پروژه گفت: احداث خط لوله انتقال آب بین مخازن ناحیه پست کنگاور با لوله فولادی به طول بیش از چهار کیلومترعملیات لوله گذاری و زنگ زدایی لوله ها، رنگ آمیزی، عایقکاری با عایق پیش ساخته و احداث 10 واحد حوضچه بتنی شیرآلات که با هزینه ای حدود یک میلیارد تومان به اجراء رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه آب شرب درازمدت شهر کنگاور از سدمخزنی کبوترلانه تامین خواهد شد.

شهرستان کنگاور با توجه به گسترش سریع و افزایش جمعیت با مشکل تامین آب شرب مواجه بود که با بهره برداری کامل از این پروژه این مشکل برطرف خواهد شد.