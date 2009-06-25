90 هزار مدرسه در کشور دارای انجمن اولیاء و مربیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابولفضل خادمیان عصر پنجشنبه در نشست با انجمن اولیان و مربیان گلستان در گرگان افزود: در حال حاضر 109 هزار انجمن در سطح کشور وجود دارد که 700 هزار نفر از اولیا و مربیان در آن عضویت دارند.

وی اظهار داشت: انجمنهای اولیاء و مربیان بزرگترینNGO هستند و راه ورود مردم در فعالیتهای مدارس نیز از طریق انجمنها است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش کشور گفت: شورای انجمنهای اولیاء و مربیان در شهرستانها یکی از خدمات دولت نهم بوده است و این شوراها حلقه مفقوده ای در سطح کشور بین انجمن اولیاء مدرسه و کشور است.

وی یادآور شد: با تاسیس این شوراها که حکم مجلس قانون گذاری را دارد نمایندگان می توانند برای چگونگی حضور اولیاء در مدارس و فعالیت های تربیتی و فرهنگی در مدارس برنامه ریزی کنند و قوانینی را تصویب نمایند.

خادمیان بیان داشت: در مدارسی که به دلیل کمی دانش آموز نمی توان انجمن تشکیل داد، از اینرو شورای های روستایی و محل می توانند در حکم انجمن اولیاء و مربیان باشند.

کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان گلستان گفت: دو هزار و 820 انجمن اولیاء و مربیان در مدارس استان فعالیت دارند.

محمد لکرایی افزود: 22 هزار و 616 نفر از اولیاء استان در آن عضو هستند و این تعداد مدرسه نیز تحت پوشش فعالیت انجمنها قرار دارند.