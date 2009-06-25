شهرستان شهریار با کمبود 120 میلیون مترمکعب آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تجهیزات آبیاری کشاورزی شهریار به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان شهریار در بسیاری از تولیدات کشاورزی و دامی در سطح استان تهران و کشور رتبه های اول و دوم را داراست و در این راستا برای حمایت از تولیدکنندگان باید تسهیلات لازم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان شهریار در اختیار آنان قرار گیرد.

وی افزود: کمبود 120 میلیون مترمکعب آب در این شهرستان از مشکلات اساسی و معضلات پیش رو است که در این راستا باید پروژه های مختلفی در بخشهای انتقال آبهای زیرزمینی انجام شود.

در این مراسم همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد: شهرستان شهریار برغم دارا بودن بسیاری از پتانسیلها با فرونشت زمین مواجه است و در این راستا باید میزان مصرف آب در اراضی کشاورزی بهینه شود.

سید محسن محسنی ادامه داد: استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار باید در میان کشاورزان شهرستان شهریار و استان تهران نهادینه شود که می توان با برپایی چنین نمایشگاه هایی انواع ماشین آلات و سیستمهای آبیاری را به کشاورزان معرفی کرد.

نمایشگاه دستاوردها و جدیدترین تجهیزات آبیاری کشاورزی شهرستان شهریار دارای 20 غرفه از تجهیزات مدرن آبیاری قطره ای و بارانی با هدف معرفی انواع تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و آبیاری اراضی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در اداره جهاد کشاورزی این شهرستان دایر شده است.