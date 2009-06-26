تیم فوتبال پیکان در لیگ نهم منسجم و قدرتمند ظاهر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، تیم فوتبال پیکان که سال گذشته در آستانه لیگ بنا به دلایلی راهی قزوین شد و تمامی مسئولان استان اعم از نمایندگان مجلس ، استانداری و تربیت بدنی پیگیر آمدن این تیم به استان بودند در شرایط کنونی سرگردان است و خبرهای خوبی از باشگاه به گوش نمی رسد.

گفته می شود هنوز بازیکنان از وضعیت خود مطلع نیستند و تکلیفشان روشن نشده و بی خبری از برای هواداران و ورزش دوستان پیکان نگران کننده است.

بی خبری از تیم پیکان موجب شد پپگیر مسائل این تیم باشیم تا هواداران از وضعیت کنونی تیم اطلاعات بیشتری کسب کنند.

پیکان در لیگ نهم منسجم و قوی

مدیرعامل باشگاه پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در فصل جدید ضمن حفظ شاکله اصلی و قبلی تیم با تقویت خط هافبک و مهاجمان تیم در صدد هستیم با بستن تیمی قوی و منسجم با کسب رده اول تا چهارم خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی مهیا کنیم.

کامران صاحب پناه که برای تشکیل تیمی قوی در این فصل مطمئن و مصصم به نظر می رسید به خبرنگار ما گفت: با حدود 10 تا 12 بازیکن قرارداد بسته ایم و با چند بازیکن مستعد که آینده درخشانی دارند در حال مذاکره هستیم که با حضور آنها در تیم شاهد تغییرات کلی و اساسی در روند بازیهای فصل بعد خواهیم بود.

صاحب پناه جدا شدن 5 بازیکن پیکان از جمله محمدی، سید صالحی، حیدری، خسروی وامیری را تائید کرد و گفت: هر چند با رفتن برخی از این بازیکنان موافق نبودم اما چون تیمهای دیگر مبلغ بیشتری پیشنهاد دادند این بازیکنان از ما جدا شدند اما به رغم اعتبارات محدود با تلاش مستمر و رایزنیهای انجام شده خوشبختانه 5 بازیکن نخبه از لیگ یک و دسته جات آزاد شناسایی شده اند که حداقل سه بازیکن را جذب می کنیم و در پی دو بازیکن خوب عراقی هم هستیم که در کنار جذب چند بازیکن مطرح دیگر مثل محمد عباس فرد از استقلال، مجید خدابنده لو از مس کرمان و چند بازیکن قدیمی پیکان مانند حسن اسلامی و رودباریان و تقویت کمربند میانی و هافبکها امیدواریم تیم این فصل قوی تر و منسجم تر از فصل قبل بسته شود.

مدیرعامل باشگاه پیکان افزود: امسال در بستن تیم وسواس خاصی در جذب بازیکن و سرمربی داریم و به همین دلیل کمی بستن تیم طولانی شده است.

صاحب پناه از گفتگو با چند گزینه داخلی و خارجی برای قبول سرمربیگری تیم هم خبر داد و اظهار داشت: تاکنون با چند گزینه داخلی از جمله مجید جلالی، حمید درخشان و تقوی صحبت شده و برنامه هم گرفته ایم که با بررسی برنامه های آنان و دوگزینه دیگر از کشور ترکیه بهترین فرد را انتخاب خواهیم کرد تا هم حاشیه ها را بشناسد و به امور اشراف کامل داشته باشد و هم تیم پیکان را بخوبی هدایت کند تا به اهدافمان برسیم.

صاحب پناه در خصوص مدیر روستا هم گفت: البته ایشان به تازگی برنامه خود را ارائه کرده است که آنهم در دست بررسی است.

مدیرعامل باشگاه پیکان در خصوص بدهی فصل قبل بازیکنان افزود: به رغم مشکلات مالی در قیاس با تیمهای دیگر ما با کمترین مشکل مواجه بودیم و در حال حاضر هر بازیکنی از تیم جدا شود حق و حقوقش پرداخت می شود.

مصدومیت بازیکنان؛ مشکل فصل قبل

صاحب پناه افت و خیزهای فصل قبل تیم پیکان را ناشی از عدم خودباوری، بدشانسی و مصدومیت بازیکنان دانست و گفت: شاید برای برخی بازیکنان تیم پیکان اینباور ایجاد نشده بود که می توانند جزو چهار تیم بالای جدول لیگ باشند و متاسفانه این تفکر پیروزی از طریق سرمربی هم به تیم تزریق نشد و بچه ها حرفه ای فکر نکردند و نتوانستیم جایگاه مناسبی کسب کنیم.

وی افزود: همچنین مصدومیت شدید بازیکنان اصلی تیم موجب شد در کوران بازیها کم بیاوریم و بدلیل کمبود اعتبار، نیمکت ذخیره ها هم در حد بازیکنان اصلی نبود و ما را در ادامه رقابتها دچار مشکلات عدیده کرد.

قزوین، زمین خوب و هواداران با نشاط دارد

وی در خصوص آمدن تیم پیکان به قزوین و ضرورت ساماندهی تیمهای پایه در استان هم گفت: بسیار خوشحالیم که تیم پیکان به استانی آمده است که هواداران بسیار خوب و بانشاطی دارد که می تواند به عنوان سرمایه اصلی تیم ما را یاری کند اما بدلیل هزینه زیاد تیم انتظار داریم تا حد ممکن مسئولان استان از جمله حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در انتقال تیم به این استان مساعدت فراوانی کردند همچنان حامی ما باشند تا بتوانیم با تامین بخشی از هزینه ها روند صعودی تیم را در طول فصل آینده حفظ کنیم.

صاحب پناه ساماندهی هوارداران را نیز مهم ارزیابی کرد و اضافه کرد: امیدواریم مسئولان استان کانون هواداران را دراستان تشکیل دهند تا در این فصل با حضور پرشور هواداران خونگرم قزوینی بتوانیم فصل خوبی را پشت سر بگذاریم.

صاحب پناه در خصوص شایعه کنار رفتن خود و ماجدی سخنگوی باشگاه هم گفت: متاسفانه بدلیل عدم اطلاع رسانی صحیح شاهد بروز شایعاتی هستیم که هیچ اساسی ندارد و مسئولان را دچار حاشیه و مشکل می کند.

وی گفت: بنده همچنان به عنوان مدیرعامل و سخنگوی باشگاه فعالیت می کنم و از آقای ماجدی هم به عنوان مشاور استفاده می کنیم و با قدرت ایستاده ایم و تیم را با تفکر جدید می بندیم و اعلام می کنیم هر بازیکن قزوینی لیگ برتر که مایل باشد با تیم پیکان به میدان برود از او استقبال می کنیم و حاضریم به تیم دعوتش کنیم.

وی اضافه کرد: از هفته آینده تمرینات خودرا با جدیت آغازمی کنیم و در صدد هستیم یک اردوی یک هفته ای در داخل کشور یا در ترکیه برای آمادگی تیم برگزار کنیم.

صاحب پناه با اعلام رضایت از امکانات ورزشی قزوین تصریح کرد: خوشبختانه زمین چمن ورزشگاه شهید رجایی مناسب است و با وجود تماشاگران و زمین ما با مشکل خاصی مواجه نیستیم اما از نمایندگان قزوین در مجلس درخواست می کنیم در این فصل نیز حامی تیم باشند و با حمایتهای خود تیم پیکان را در کسب موفقیت در لیگ نهم یاری کنند.

ماجدی در پیکان ماندنی است

میرشاد ماجدی هم که در حال حاضر به عنوان مشاور مدیر عامل در فصل جدید در کنار تیم خواهد بود ضمن تکذیب شایعه کنار رفتن خود می گوید: امسال برای جذب بازیکن با وسواس و کارشناسی بیشترعمل کرده ایم و قطعا تیمی بهتری نسبت به فصل قبل راهی مسابقات خواهیم کرد تا بهتر نتیجه بگیریم.

ماجدی، خاکپور را هم از گزینه های مربیگری تیم پیکان ذکر کرد و گفت: درطول هفته آینده با مشخص شدن سرمربی وضعیت کادرفنی و بازیکنان تیم، وارد مرحله آماده سازی تیم خواهیم شد.

ماجدی هم اظهار امیدواری کرد: تیم پیکان در لیگ نهم بتواند با قرار گرفتن در رده های اول تا چهارم به مسابقات آسیایی راه یابد.

انتظار حمایت بیشتر مسئولان استان از تیم پیکان

در این میان از صحبتهای مدیران باشگاه پیکان چنین استنباط می شود که آنها انتظار دارند، مسئولان استان حمایت خود را تنها به پرداخت هزینه هتل اقامت بازیکنان پیکان محدود نکنند و با همکاری و مشارکت بیشتر، تیم پرهزینه پیکان را از نظر مالی و معنوی حمایت کنند و بویژه این افراد تشکیل کانون هواداران را از وظایف مسئولان استان در فصل بعد می دانند.

در همین رابطه حسین بهزادپور نائب رئیس هیئت فوتبال استان قزوین با اعلام آمادگی کامل مسئولان استان برای حمایت از تیم پیکان اظهار داشت: به رغم مشکلات مالی موجود در فصل گذشته همه تلاش خود را کردیم تا به تیم کمک کنیم و امسال هم همه مسئولان درصدد هستند برای موفقیت تیم پیکان که دیگر آنرا متعلق به مردم استان می دانیم، تلاش کنند.

مدیرروستا و ابهام در ادامه کار

در این میان مدیر روستا نیز که به نظر می رسد بدلیل نتایج ضعیف فصل قبل مورد نظر مسئولان باشگاه نیست از وضعیت خود ناراحت است و می گوید: اوضاع تیم آشفته است نه وضعیت مدیرعامل مشخص است و نه سرمربی و بازیکنان.

مدیر روستا که یکسال دیگر با پیکان قرارداد دارد هنوز تکلیف خود را برای ماندن یا رفتن نمی داند و می گوید: در میان کادر فنی من تنها مربی هستم که هنوز قرارداد دارم و قاعدتا باید با من مذاکره می کردند اما هنوز منتظرم تا باشگاه با من مذاکره کند.

وی اضافه کرد: اخیرا از من برنامه خواسته اند اما هیچ جلسه ای برای مشخص کردن ماندن یا رفتنم برگزار نشده است.

مدیر روستا بیش از خود در خصوص وضعیت تیم پیکان نگران است و می گوید زمان زیادی از دست رفته و هنوز کاری برای سرو سامان دادن تیم انجام نشده است.

هواداران ساماندهی می شوند

نائب رئیس هیئت فوتبال استان قزوین هم با اشاره به ضرورت تشکیل کانون هواداران در قزوین می گوید: نقش هواداران تیم در کسب موفقیتها بسیار موثر است و ما در فصل گذشته که تیم داری لیگ برتر را در استان تجربه کردیم خوشبختانه با وجود هواداران خوش اخلاق و منضبط به عنوان میزبان نمونه شناخته شدیم و بازیهای مهمی چون استقلال و پرسپولیس را در کمال آرامش و متانت بخوبی برگزار کردیم و مورد تقدیر داوران، مسئولان فدراسیون و مربیان تیمهای میزبان هم قرار گرفتیم.

وی افزود: امسال با تجربه سال قبل در صدد هستیم با ارائه اساسنامه هواداران نسبت به تعیین هیئت امنا و هیئت موسس نسبت به تشکیل کانون هواداران اقدام کنیم و ساماندهی بهتری برای حضور هواداران در مسابقات داشته باشیم.

نائب رئیس هیئت فوتبال، هواداران را یار دوازدهم تیم پیکان دانست و افزود: در لیگ نهم برای حضور هواداران در مسابقات خارج از خانه تیم پیکان و توزیع اقلام ورزشی برای ایجاد انگیزه در هواداران و ساماندهی آنان اقدام خواهیم کرد.

پیکان در قزوین ماندنی است

بی خبری از تیم پیکان موجب شده بود در روزهای اخیر شایعه رفتن تیم از قزوین هم سر زبانها بیفتد که البته مسئولان پیکان آنرا تکذیب کردند و ما هم برای اطمینان از این امر از مدیر کل تربیت بدنی هم این مسئله را جویا شدیم.



در پی این شایعه محمد منجم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با رد این شایعه اظهار داشت: امکانات خوبی در استان برای تیم پیکان آماده کرده ایم و بطور حتم این تیم در قزوین خواهد ماند و امسال امیدواریم با برنامه ریزی بهتری بتوانیم تیم را تقویت کنیم و بهتر از فصل قبل ظاهر شویم تا مردم هم راضی شوند.

منجم افزود: 3 تا 4 بازیکن خوب و مطرح جذب پیکان خواهند شد که می توانند در فصل بعد به تیم کمک کنند.

منجم اظهار امیدواری کرد: با حضور تیم پیکان از سالهای آینده برای تشکیل تیمهای پایه هم در استان اقدام شود.

مربیان حرفه ای معتقدند برای شروع مسابقات لیگ حداقل می بایست تیمها 8 هفته دوران بدنسازی را طی کنند که بنظر می رسد در روزهای باقیمانده به آغاز رقابتها باید مدیران پیکان کمی زودتر تکلیف تیم را مشخص کنند تا تیم بتواند در زمان لازم تمرینات آماده سازی را برای حضور در لیگ آغاز کند.

روزشمار برای آغاز لیگ برتر نهم

رئیس سازمان لیگ هم طبق برنامه ریزی ها شروع لیگ نهم را از 15 مراد ماه جاری اعلام کرد و گفت: تا پیش از این تاریخ به خاطر برگزاری مسابقات ملی و آسیایی، فرصت استراحت قانونی تیم ها و بازیکنان و همچنین فرصتی که برای تمرینات بدنسازی و آماده سازی تیمها پیش بینی شده، نمی توانیم بازی ها را آغاز کنیم.

عزیز الله محمدی افزود: به رغم آنکه در تقویم لیگ نهم هم مسابقات ملی (تیم های ملی بزرگسالان و امید) و هم مسابقات آسیایی گنجانده شده ولی قول می دهیم دیگر شاهد وقفه های طولانی مدت در برگزاری مسابقات نباشیم.

وی گفت: تلاش می کنیم فاصله بین مسابقات در حد استاندارد و لازم باشد و بازی ها در فاصله های زمانی چهار، پنج و هفت روز انجام شود که در این میان بیشتر بازیها با فاصله چهار روز برگزار خواهد شد.

امید است مسئولان تیم فوتبال پیکان در اسرع وقت نسبت به ساماندهی و تعیین و تکلیف تیم پرطرفدار پیکان اقدام اساسی کنند تا در این فصل با همکاری بیشتر مسئولان استانی شاهد حضور تیمی قدرتمند با بازیهای تماشاگر پسند از این تیم پر سابقه و خوش نام کشور باشیم تا انگیزه ها و شوق تیم داری در استان قزوین همچنان پر رنگ و قوی باقی بماند و فضای با نشاط ورزشی چون سال قبل در استان حاکم شود.

بدیهی است حضور قوی تیم پیکان در افزایش نشاط و شادابی و ارتقا روحی و روانی مردم استان و بویژه علاقمندان به فوتبال نقش اساسی خواهد داشت.