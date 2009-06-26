به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 42916/88 مورخ 29/2/1388 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را تصویب کرد.
نرخ وجهالمصالحه بدهیهای ارزی برای سال1388 موضوع جزء (2) بند (7) تصویبنامه شماره 29764/ت31645ک مورخ 15/5/1384 به شرح زیر تعدیل میشود:
مجموع بدهی به دلار نرخ مصالحه به ازای هر دلار
از 1 تا 500.000 دلار بخشوده
از 500.001 تا 1.000.000 دلار 166 ریال
از 1.000.001 تا 3.000.000 دلار 249 ریال
از 3.000.001 دلار به بالا 332 ریال.
پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 2 تیرماه جاری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
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