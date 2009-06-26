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۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

ساجدی نیا خبر داد:

اسکورت تمام خودروهای حامل سئوالات کنکور توسط ماموران پلیس

اسکورت تمام خودروهای حامل سئوالات کنکور توسط ماموران پلیس

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور گفت: ماموران پلیس تمام خودروهای حامل سئوالات کنکور آزمون سراسری را تا مقصد اسکورت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی نیا عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای برگزاری آین آزمون از یکماه پیش جلساتی با وزارت علوم برگزار کردیم که در این خصوص در روز بر گزاری آزمون پلیس از 10 هزار نیروی انتظامی و راهنمایی استفاده خواهد کرد.

وی درباره تخلفات ممکن درباره برگزاری کنکور گفت:  تا امروز گزارش خاصی در این رابطه نداشته ایم و ماموران پلیس تمامی اقدامات لازم برای تامین امنیت آزمون سراسری را انجام داده است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

معاون عملیات نیروی انتظامی در رابطه با داوطلبانی که در شهر تهران حوزه امتحانی آنها و محدوده طرح ترافیک و یا زوج و فرد است گفت: این افراد با ارائه کارت ورود به جلسه آزمون می توانند وارد محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد شوند.

وی درباره شرایط فعلی کشور گفت: در طول 48 ساعت گذشته وضعیت آرامی را در کشور شاهد بودیم و هیچ گونه گزارش خاصی مبنی بر درگیری یا اغتشاش به دست ما نرسیده است.

ساجدی نیا در رابطه با افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده اند گفت:  خانواده های این افراد برای رفع نگرانی از وضعیت آشنایان و فرزندان خود می توانند  موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند.

معاون عملیات نیروی انتظامی اظهار داشت: در سراسر کشور غیر از دو مورد در تهران گزارشی در رابطه با اغتشاش و ناامنی  در هفته گذشته نداشته ایم.
کد مطلب 902475

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