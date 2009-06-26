آسیب شناسی جرم در مناطق جنوبی کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی جمعه شب در جلسه شورای قضایی استان کرمان اظهار داشت: طبق تحقیقات صورت گرفته 70 درصد جرایم استان کرمان در 30 درصد از گستره جغرافیایی کرمان روی می دهد که ضرورت آسیب شناسی جرم در این مناطق را نشان می دهد.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم گفت: آسیب شناسی جرم و خشکاندن ریشه های اصلی دلایل وقوع جرم برای ایجاد امنیت پایدار بسیار ضروری است.

تویسرکانی با تاکید بر لزوم کنترل جدی مرزهای شرقی کشور گفت: معضلات اصلی استان، قاچاق مواد مخدر و همچنین مهاجرت اتباع غیر مجاز افغانی به استان است بطوریکه 30 درصد جرایم در استان به وسیله افاغنه روی می دهد و مواد مخدر نیز نقش مستقیم در بروز اکثر جرایم در کرمان دارد.

وی گفت: برنامه محوری و توسعه باید سیاست اصلی همه دستگاهها باشد و به شدت باید از روزمرگی پرهیز کنیم که در همین راستا حوزه قضایی در استان کرمان در سالهای اخیر گامهای موثری برداشته است.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: در حوزه قضایی نیازمند یک توسعه پایدار هستیم که می تواند پایه موثری برای بالارفتن سطح امنیت و پیشرفت استان باشد که این مهم همکاری همه دستگاههای دولتی را طلب می کند.



وی با اشاره به اینکه انتخابات در استان کرمان با تدابیر اندیشیده شده با کمترین تنش انجام شد، گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای نشانگر توسعه شعور انتخاباتی مردم کرمان و اقتدار کشور خواهد شد.

وی اضافه کرد: تنش های جزیی بعد از انتخابات نمی تواند در روند انقلاب خللی ایجاد کند زیرا کشور در طول انقلاب تنش های بسیار بزرگتر از این را نیز پشت سرگذاشته است.